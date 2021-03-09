Правительство рассмотрит новые ограничения: работа на "удаленке" может стать обязательной

Группа оперативного управления предлагает два сценария улучшения эпидемиологической ситуации в Латвии. Оба варианта предусматривают введение обязательной удаленной работы в стране. Исключения — лишь производственные предприятия, пишет агентство LETA.

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Это предложение во вторник, 9 марта, будет рассмотрено за совместном заседании Кабинета министров и Cовета по кризисному управлению.

Группа предложила четыре сценария, но на рассмотрение правительства представлены только два. Сценарий А — это предложения по развитию экономики при условиях распространения Covid-19. Сценарий D, в свою очередь, подразумевает максимальные ограничения.

План А: удаленная работа



Сценарий A предусматривает переход на удаленную работу. Очно смогут работать производственные предприятия, где в целом трудится около 221 000 человек (25% от всех работающих в Латвии). Производственные предприятия смогут продолжать работу, учитывая максимально возможную дистанцию между работниками и отраслевые протоколы безопасности из-за Covid-19, например, работу по сменам.

В других отраслях очно разрешат работать только с разрешения руководителя предприятия, а услуги будут предоставляться только по предварительной записи.

Также предлагается выделить по 60 евро в виде поддержки на каждого трудоустроенного для организации удаленной работы. Эта сумма не будет облагаться подоходным налогом с населения.

Сценарий А предусматривает запрет посещать общественные места. Людям с положительным тестом на Covid-19 будет предоставляться гостиница, причем государство будет покрывать 80% расходов на нее, в том числе расходы на еду. За инфицированными и контактными лицами будут наблюдать более строго. Загруженность транспорта должна снизиться до 30%, а муниципальные стоянки предлагается сделать бесплатными.

Сценарий предусматривает массовое тестирование и целенаправленный скрининг, который должен выявлять очаги инфекции для их быстрой локализации.

Детские сады будут обеспечиваться для детей тех родителей, которые не могут работать удаленно.

Также по плану А предлагается подготовить единый план послабления ограничений и постепенного безопасного возвращения отраслей к работе с учетом важности этих отраслей, их эпидемиологической безопасности и экономического анализа.

План D: локдаун



Сценарий D предполагает как можно быстрее, например, с 15 марта, ввести строгие проактивные ограничительные меры. В этом случае работать очно можно будет только на основании обоснованного распоряжения работодателя. Оказываться будут только важные услуги, а работать очно будут только производственные мероприятия, причем те работники этих предприятий, кто может работать удаленно, должны работать удаленно.

План D предусматривает обязанность находиться дома в пределах одного домохозяйства и покидать его пределы только в случае обоснованной необходимости — например, для похода в магазин, к врачу, для физической активности и для ухода за животными.

Религиозные обряды в этом случае можно будет совершать только в праздничные дни. Будет прекращена работа музеев под открытым небом и закрыты природные тропы.

Весь учебный процесс при сценарии D будет удаленным, а отправить ребенка в детский сад можно будет только в том случае, если его законные представители не могут обеспечить присмотр. Спортивные занятия будут разрешены только индивидуальные и на открытом воздухе — за исключением взрослых сборных Латвии, олимпийских и паралимпийских спортсменов и команд высшей лиги. Они могут тренироваться командно, но тоже на открытом воздухе. Никакие спортивные мероприятия при этом сценарии проводиться не будут.

Медицинская помощь при сценарии D будет оказываться только неотложная, также будут работать семейные врачи, донорские центры, центры вакцинации, лаборатории, будут также оказываться услуги по уходу на дому и проводиться консультации для беременных.

По сценарию А предполагается, что число заболевших к 1 мая (то есть за 55 дней) достигнет 27 389, госпитализированных — 3835, умерших — 548, контактных лиц на самоизоляции — 43 822.

При сценарии В за аналогичных период будет ориентировочно 34 891 заболевший, 4885 госпитализированных, 689 умерших и 55 826 контактных.

Сценарий С — 55 361 заболевший, 7751 госпитализированный, 1107 умерших и 88 578 контактных.

Сценарий D — 11 765 заболевших, 1647 госпитализированных, 235 умерших, 18 824 контактных.

Сценарий А за неделю нанесет экономике ущерб 49,4 миллиона евро, а за три недели — 148,2 миллиона евро, или 0,51% ВВП. Ущерб от сценария В будет 45,2 миллиона евро за одну неделю, 135,5 млн (0,46% ВВП) за три. Сценарий С — это потеря 35,6 миллиона евро в неделю и 106,7 млн за три недели (0,36% ВВП). Сценарий D нанесет экономике ущерб в размере 241,7 миллиона евро за неделю и 725 миллионов за три недели (2,5% ВВП).