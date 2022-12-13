Правительство согласилось с 1 января повысить минимальную зарплату до 620 евро

Кабинет министров внес изменения в Правила Кабинета министров "О размере минимальной рабочей платы в рамках нормального рабочего времени и расчете ставки минимального часового тарифа".

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Эти правительственные правила (подзаконный акт) было необходимо утвердить, чтобы заработали на практике поправки к Закону "О труде", устанавливающие, что с 1 января 2023 года минимальная зарплата с 500 евро повышается на 620 евро.

Также поправки предусматривают, что с 1 января 2024 года минимальная зарплата должна составлять уже 700 евро.

Министр благосостояния Гатис Эглитис ("Консервативные") сказал, что уже новому правительству следует также повысить необлагаемый налогом минимум до такой суммы, чтобы повысить конкурентоспособность с литовскими и эстонскими зарплатами.

Напомним, что 13-й Сейм внес поправки в Закон "О труде", предусматривающий повышение минимальной зарплаты. Президент Латвии Эгил Левитс провозгласил этот закон, однако сопроводил это решение фактическим призывом к политикам подумать, готовы ли предприниматели и бюджет страны к повышению минимальноц зарплаты.

Латвийский союз свободных профсоюзов, как уже сообщалось, призывал президента провозгласить закон. В свою очередь, Латвийская конфедерация работодателей (ее глава Лига Менгельсоне, что характерно, рассматривается сейчас в качестве кандидата в министры здравоохранения), напротив, указывала на то, что законопроект являлся "предвыборной акцией", с нарушением процедур согласования и что с учетом роста цен на энергоресурсы может стать тяжелым бременем для бизнеса.

Инициатиа повысить минимальную зарплату в 13-м Сейме исходила от "Консервативных". Депутаты отмечали, что в Литве минимальная зарплата составляет 730 евро, в Эстонии — 654 евро.