Предприниматель: половину школ в Риге — закрыть, неэффективных учителей — уволить

Количество школ в Риге следует сократить как минимум наполовину, а преподавателей — увольнять, если успеваемость их учеников не улучшается. Такое мнение в эфире программы телеканала TV24 "Preses klubs" высказал член совета Латвийской торгово-промышленной палаты, предприниматель Нормунд Бергс.

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По мнению Бергса, если учащиеся показывают стабильно плохие результаты по итогам централизованных экзаменов, их преподавателю необходимо предписать посещение курсов по повышению квалификации.

"Если, скажем, через три года результаты не улучшаются, учитель должен уйти, в школе таким не место. Но в школах мы такого процесса не наблюдаем. Каким-то образом учителя создали вокруг себя имидж, что их работа в школе — это призвание, это миссия, и поэтому они неприкосновенны. [...] Это такая же работа, как и любая другая — ее можно оценивать, выявлять лучших, подниматься по карьерной лестнице. Худших — увольнять", — указал Бергс.

По мнению предпринимателя, больше всего проблем со школами в столице.

"В Риге количество школ может быть сокращено как минимум наполовину! Международная практика показывает, что в таких городах, как Рига, нужны большие средние школы. В Риге мы видим ее лучшие гимназии и там все хорошо, за исключением, может быть, помещений — они неадекватны. Но c остальными рижскими школами картина ужасно пестрая. [...] Боюсь ненароком обидеть какую-нибудь деревню, но уровнь иных рижских школ даже ниже, чем у некоторых сельских школ", — заключил считает Бергс.