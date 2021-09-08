Премьер: в Латвии может возникнуть пандемия непривитых от Covid-19

На данный момент существует угроза, что ситуация с Covid-19 в Латвии может превратиться в пандемию не вакцинированных людей, поэтому необходимо разработать меры, способствующие вакцинации от коронавируса. Об этом утром 8 сентября заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш в передаче Rīta panorāma на LTV.

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По мнению политика, необходимы новые правила, способствующие вакцинации против Covid-19, чтобы доля привитых составляла не менее 70%, создав таким образом стабильный коллективный иммунитет.

"У нас уже есть четкие принципы эпидемиологической безопасности, и предложенный Министерством здравоохранения принцип светофора работает, поэтому ничего существенно изменить нельзя, однако, чтобы упомянутая система работала еще эффективнее, возможно, будет изменены некоторые позиции. Вакцинированные люди хорошо защищены от этого вируса, поэтому сейчас существует угроза, что ситуация с Covid-19 превратится в пандемию непривитых людей", — сказал Кариньш.

На вопрос о том, какие еще меры следует принять для увеличения охвата населения вакцинацией и убеждения людей сделать прививку, премьер ответил, что сложно найти панацею, но правительство сделает все для того, чтобы экономика работала быстро, многие мероприятия проходили очно и школы не закрылись.

"Мы постоянно ищем решения, поэтому на минувшей неделе я созвал стратегический совет, в котором приняли участие эксперты, ученые и все социальные партнеры правительства, чтобы выяснить, как, по их мнению, увеличить охват вакцинации. К сожалению, ни у кого нет волшебной палочки, чтобы предложить другую меру для увеличения охвата вакцинации. Я понимаю, что большая часть общества не доверяет правительству и политикам, поэтому существуют сомнения в необходимости вакцинации, но я подчеркиваю, что вакцинация — это не политическая установка, а призыв, основанный на научных соображениях", — заявил Кариньш.

Ранее уже сообщалось, что Кабинет министров в рамках действующего законодательства должен разработать меры по содействию более обширному охвату населения вакцинацией от Covid-19.