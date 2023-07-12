Президент до конца августа ждет ясности насчет состава правительства

Президент Латвии Эдгар Ринкевич ожидает до конца августа ясности по поводу того, кто составит правительство. Как он объяснил передаче "900 секунд" на телеканале TV3, у политиков есть где-то месяц, чтобы договориться и понять, кто с кем будет работать дальше.

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Он напомнил, что осенью нужно будет начать работу над бюджетом следующего года, а 15 августа правительство само собиралось начать разговор о таких важных вещах как налоги, сеть школ и здравоохранение. К этому моменту должна быть ясность, способно ли правительство договориться по этим вопросам.

Ринкевич подчеркнул, что правительство не пало, и сам он в ближайший месяц не планирует никаких действий, которые бы повлияли на процесс переформирования правительства. Но в середине августа он хотел бы знать, о чем договорились потенциальные партнеры по коалиции. На вопрос о том, исключает ли он сценарий падения правительства, Ринкевич ответил, что не исключает ничего, но не хотел бы своими комментариями повлиять на этот политический процесс.

Как сообщалось, на прошлой неделе премьер Кришьянис Кариньш призвал партнеров по коалиции "отложить политические амбиции и страх за свои должности". Он сказал, что инициированные "Новым Единством" переговоры партий каждый раз очень интересные, но проблема в том, что участвуют только оппозиционные партии, Союз "зеленых" и крестьян и "Прогрессивные", а "Объединенный список" и Национальное объединение не отвечают на приглашение. По мнению Кариньша, это не свидетельствует о духе сотрудничества, а две головы лучше одной, три лучше двух и так далее.

Сейчас в коалиции работают "Новое Единство", Национальное объединение и "Объединенный список". После выборов президента, когда партнеры по коалиции не смогли договориться о выдвижении единого кандидата, Кариньш начал разговоры о расширении коалиции. Он хотел бы, чтобы туда вошли СЗК и "Прогрессивные", однако две другие партии коалиции против. Кариньш попытался устроить переговоры, где были бы пять партий, но нынешние партнеры по коалиции туда не пришли и пришлось разговаривать только с оппозицией.