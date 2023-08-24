Президент Ринкевич поручил Эвике Силине сформировать правительство

В четверг, 24 августа, президент Латвии Эдгар Ринкевич поручил единственному официальному кандидату в премьер-министры — министру благосостояния Эвике Силине, представляющей "Новое Единство" — сформировать Кабинет министров.

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Согласно 56-й статье Сатверсме, Кабинет министров формирует лицо, которое называет президент государства. Эдгар Ринкевич выдвинул Силиню по итогам консультации о формировании нового Кабинета министров с политическими партиями, имеющими представительство в Сейме.

Ринкевич на пресс-конференции выразил уверенность, что Силиня сможет выполнить задачу — создать правительство — в короткие сроки. "Опыт и знания Силини являются хорошим началом для создания действующего Кабинета министров", — сказал президент.

Он также заявил, что в ходе состоявшихся неофициальных консультаций, в том числе встречи с представителями пяти партий в среду, у него появилась уверенность, что у Силини есть хорошие возможности сформировать максимально широкий Кабинет министров и получить поддержку в парламенте. Также в ходе встречи Силиня выразила решимость работать над тем, чтобы цели развития страны, включая экономику, образование и укрепление безопасности, были близки к тому, о чем говорили должностные на консультациях в Рижском замке.

Президент надеется, что к середине сентября эта задача — формирование правительства — будет завершена.

Эвика Силиня, представляющая "Новое Единство" уже в пятницу, 25 августа, начнет переговоры о создании Кабинета министров с Союзом "зеленых" и крестьян, "Объединенным списком", Национальным объединением и "Прогрессивными".

По итогам переговоров, в среду, 30 августа, с утра Силиня встретится с Ринкевичем, чтобы отчитаться о прогрессе в создании правительства.

Эвике Силине поручено создать правительство в ситуации, когда неизвестен состав коалиции. Очерчен круг из пяти политических сил, которые могут сформировать правящую коалицию — это "Новое Единство" (26 депутатов Сейма), Союз "зеленых" и крестьян (16), "Объединененный список" (15), Национальное объединение (13) и "Прогрессивные" (10).

Президент Ринкевич ранее обозначил, что следует создать правительство, которое пользуется широкой поддержкой в Сейме. Однако обозначены и препятствия для создания коалиции всеми пятью политическими силами. Национальное объединение дало понять, что по причине идеологических противоречий не хочет работать в одном Кабинете министров с "Прогрессивными".

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В то же время арифметически существует несколько моделей коалиции, состоящих из трех или четырех политических сил, которые позволяют создать правительство большинства.

Что известно об Эвике Силине?



Эвика Силиня родилась в 1975 году. В 1997 году защитила на Юридическом факультете Латвийского университета степень бакалавра социальных наук, квалификация — юрист. В 2001 году в Рижской Юридической школе — степень магистра социальных в сфере права, специализация — международное и европейское право. Кроме родного латышского свободно владеет английским и русским языками.

До прихода в политику — индивидуально практикующий присяжный адвокат.

В 2011 году после роспуска Сейма баллотировалась на внеочередных парламентских выборах по Рижскому избирательному округу по списку Партии реформ Затлерса (ПРЗ), однако избрана не была.

Но именно с этого момента Силиня начала делать "кулуарную" политическую карьеру. После утверждения правительства Валдиса Домбровскиса в ноябре 2011 года стала советником по юридическим вопросам министра внутренних дел Рихарда Козловскиса, представлявшего тогда ПРЗ (сейчас депутат Сейма от "Нового Единства"). С 2013 по 2019 год — парламентский секретарь МВД, при министре Козловскисе.

В 2018 году баллотировалась в Сейм от "Нового Единства" по Видземскому избирательному округу, но не была избрана, хотя и поднялась с 8-го на 5-е место в списке кандидатов в депутаты. В 2019 году, после утверждения первого правительства Кришьяниса Кариньша, оставила пост парламентского секретаря МВД (министром стала Мария Голубева от Attīstībai/Par!).

C 2019 по 2022 год Эвика Силиня — парламентский секретарь премьер-министра Кришьяниса Кариньша.

На последних парламентских выборах Силиня избралась в 14-й Сейм по Видземскому избирательному округу. В списке занимала высокое второе место вслед за премьером Кариньшем, по итогам выборах упала на третье, пропустив вперед лишь главу парламентской фракции "Нового Единства" Айнара Латковскиса. Избиратели поставили Силине 63 840 плюсов, вычеркнута она была 2154 раза.

C 2022 года — министр благосостояния во втором правительстве Кришьяниса Кариньша. В связи с этим назначением сложила депутатский мандат. По данным рейтинга популярности министров, опубликованном в июне Latvijas fakti, рейтинг Эвики Силини составлял минус 0,5 пункта: 23% респондентов оценивали деятельность министра позитивно, 24% — негативно, 29% затруднились с ответом, а 24% не знали о существовании такого министра.

По данным декларации о доходах за 2022 год Эвика Силиня владеет квартирой и землей в Риге в совместной собственности, также в пользовании — земля и здания в столице. Кандидату в премьер-министры принадлежит автомобиль MERCEDES BENZ GL 420, произведенный в 2007 году.

Сумму безналичных сбережений — 10,6 тысяч евро — Силиня хранит в австрийском банке Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft. За год в виде зарплаты сначала парламентский секретарь МВД, а затем министр благосостояния получила около 50 тысяч евро.

Эвика Силиня замужем, в декларации указан супруг — Айгарс Силиньш. У кандидата в премьер-министра Латвии трое детей.