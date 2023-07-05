"Причин для беспокойства нет". Госслужба окружающей среды об уровне угрозы со стороны Запорожской АЭС

Возможная угроза для Латвии со стороны Запорожской атомной электростанции (АЭС) незначительна, поскольку она находится более чем в 1000 километрах от границы Латвии и реакторы АЭС сейчас не работают, сообщил в социальной сети Twitter Центр радиационной безопасности Государственной службы окружающей среды (VVD).

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Это заявление было распространено после того, как президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с главой Франции Эммануэлем Макроном сказал, что Москва планирует опасные провокации на оккупированной российскими войсками Запорожской АЭС.

Центр радиационной безопасности VVD подчеркивает, что он постоянно мониторит уровень радиации на всей территории Латвии и у жителей в настоящее время нет причин для беспокойства.

VVD Radiācijas drošības centrs atgādina:

1/2 Iespējamais apdraudējums no Zaporižjas AES Latvijai ir niecīgs- Zaporižjas AES atrodas vairāk nekā 1000 km attālumā no Latvijas robežas un AES reaktori pašlaik nedarbojas. Iedzīvotājiem pašlaik nav pamata uztraukties. — VVD (@videsdienests) July 4, 2023

В свою очередь, директор Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс в социальной сети Twitter писал, что публичная риторика о безопасности Запорожской АЭС обостряется. "Надежда на то, что все останется на уровне информационного пространства, но мы должны следить за событиями", — подчеркнул Сартс, добавив, что прямые угрозы для Латвии невелики.

Publiskā retorika par Zaporižjas AES drošību saasinās. Cerams, viss paliks info telpas līmenī, bet jāseko notikumiem. — Jānis Sārts (@janis_sarts) July 4, 2023

В интервью агентству LETA Сартс заявил, что сейчас очень сложно прогнозировать, готова ли Россия вызвать инцидент на Запорожской АЭС, но рационально не видно, какую пользу это принесет РФ.

Как напомнил Сартс, чем больше россиянам не везет на фронте, тем больше риск того, что они станут более иррациональными. "Рационально я не вижу, что это дало бы России на данный момент, но опять же возникает вопрос, насколько рациональными игроки смогли остаться в РФ", — подчеркнул эксперт.

Сартс отметил, что подобный инцидент станет серьезным шагом эскалации войны, начатой Россией в Украине.

"Чем слабее Путин, тем на более экстремальные действия он готов. Трудно сказать, что именно это могло бы дать в этой ситуации. Я скорее склоняюсь к тому, что нет, но исключать этого нельзя", — отметил Сартс.

Напоминая о рациональных факторах, Сартс подчеркнул, что в случае инцидента радиация может распространиться в любом направлении. "Да, все увидят, что русские готовы подорвать АЭС, но что именно это изменит в ситуации с точки зрения России? Это, по-моему, только усилит западную поддержку Украины", — подчеркнул Сартс.

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Ранее Центр радиационной безопасности VVD сообщал, Латвия круглосуточно контролирует уровень радиации в стране. Ситуация находится под контролем с 24 февраля 2022 года. Как отметили в Центре радиационной безопасности VVD, куда большую угрозу для Латвии представляла бы авария на аналогичном реакторе в соседней Беларуси.