Приспособиться к обстоятельствам, которые нельзя изменить. Рост заболеваемости Covid-19 осенью неизбежен

Во вторник, 10 августа, правительство более двух часов заслушивало доклады экспертов об эпидемиологической ситуации и темпах вакцинации. Несмотря на то, что Латвия выглядит пока благополучно на фоне других стран ЕС и даже соседних Литвы и Эстонии, тенденции — очевидны: к осени заболеваемость пойдет в рост, подвид коронавируса "дельта-плюс" более заразен и он стал абсолютно доминирующим в Латвии.

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Заболеваемость растет. Медленно, но верно

Сначала с доклад об актуальной ситуации выступил эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков. Вот какие тенденции он обозначил:

Более заразный подвид коронавируса "дельта-плюс" (или индийский штамм) стал в Латвии окончательно доминирующим. 93,7% случаев заболевания приходится на "дельта-плюс". "Альфа" теряет свои позиции — всего 3,1%.

Заболеваемость Covid-19 в Латвии стабильно растет в последние три недели. На прошлой неделе прирост составил почти 25%.

За неделю на 14,5% возросло число пациентов с Covid-19, которые лечатся в больницах — в среднем в стационарах в сутки находятся 50 человек. За семь дней на 18,9% увеличилось число пациентов, у которых болезнь протекает крайне тяжело (в среднем в сутки — 8 таких больных). Правда, смертность снизилась на 50% за последнюю неделю, в среднем умирает от Covid-19 один человек в два дня.

На прошлой неделе — со 2 по 8 августа — 14% заболевших были привиты, 86% или не завершили курс вакцинации до конца или вообще не делали прививок. Среди тех, кто умер от Covid-19, вакцинированных нет.

Чаще всего болеют в Риге (68,7 случаев на 100 000 жителей, ), пригород Риги (49,3). Далее следуют Курземе — 43,2 случая на 100 тысяч жителей, Латгале (36,4), Видземе (33,3), Земгале (32,1). При этом во всех регионах страны наблюдается прирост числа заболевших.

Больше всего болеют люди в самом активном возрасте — 20-29 лет и 30-39 лет (в обоих группах показатель приближался на прошлой неделе к 90 заболевшим). На третьем месте — возрастная группа 40-49 лет (в пределах 60-70 человек). В возрастной группе 50-59 лет — болеют 40 человек. Позитивно, что среди пожилых людей показатели ниже, но на прошлой неделе — по сравнению с позапрошлой — заболеваемость тех, кому за 60, тоже пошла в рост.

Снижается количество ввезенных из-за границы случаев Covid-19. Сейчас доля импортированных случаев — 13,6% (71 случай на прошлой неделе). Две недели назад таких случаев было 87. Среди стран, из которых в Латвию ввозят вирус, лидируют Турция, Россия, Испания, Великобритания, Грузия, Франция. Во всех этих странах заболеваемость несопоставимо выше, чем в Латвии. Однако в Испании, Великобритании и Испании заболеваемость снижается, в Грузии наблюдается резкий скачок вверх.

14-дневный кумулятивный показатель в Латвии до начала августа 2021 года — 38,8, такой же средний показатель в Европейском Союзе — 214,3. Сейчас кумулятивный показатель в Латвии перевалил за отметку в 50 случаев заболевания на 100 000 жителей.

При таких тенденциях к осени заболеваемость вырастет, прогнозирует Юрий Перевощиков. Однако по какому пути пойдет Латвия — оптимистическому или пессимистическому — зависит от ряда факторов, включая темпы вакцинации.

Вакцинация. Ни слова о лотерее

В понедельник правительственная коалиция не смогла принять решение о дальнейшем продвижении законопроекта о проведении лотерее среди вакцинированных. Напомним, что про требованию Новой Консервативной партии этот законопроект, подготовленный Министерством здравоохранения, на прошлой неделе был исключен из уже утвержденной повестки дня заседания Сейма. Предполагалось, что компромисс будет найдет в понедельник, 9 августа, на заседании Коалиционного совета. Однако законопроект фактически провален, что свидетельствуют о больших разногласиях в коалиции.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!), который активно продвигал идею лотереи, более о ней, отчитываясь о темпах вакцинации, не упоминает. Павлютс назвал уже растиражированную цифру числа вакцинированных — более 700 000 тысяч человек. А также без особого энтузиазма заверил в том, что идет активная кампания по популяризации вакцинации, ориентированная на разные социальные группы.

Новая тенденция, по словам министра здравоохранения — повышение спроса на вакцину вакцины Janssen. Теперь главное, чтобы ее хватало для всех желающих. Популярность именно этой вакцины Павлютс связал с тем, что в случае с Janssen нужна не две, а одна инъекция. Это особенно актуально для тех, кто затянул с принятием решения о вакцинации, а уже осенью столкнутся с требованием предъявить "ковидный" сертификат на работе.

А хватит ли денег на еще одну волну Covid-19?

Доклады экспертов и презентации периодически прерывались выступлениями отраслевых министров.

Осознав перспективы эпидемиологической ситуации, с раздраженной репликой выступил министр финансов Янис Рейрс ("Новое Единство"). Фактически глава Министерства финансов дал понять, что государство не может бесконечно поддерживать отдельные отрасли, если предприниматели и работники не готовы переквалифицироваться. В раздражении он даже упомянул о том, что отдельные работники девять месяцев сидели на пособии за простой, а теперь еще планируют отпуска. Также на заседании правительства прозвучали упреки в адрес предпринимателей, не стимулирующих вакцинироваться работников.

Яниса Рейрса поддержал министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!), сказавший, что "предприниматели должны приспособиться к обстоятельствам, которые нельзя изменить".

Позже глава Министерства финансов выступил с критикой утвержденной правительством идеи всеобщей вакцинации школьников — как предусловия начала очной учебы 1 сентября. По его мнению, 25-30 млн евро на внедрение системы тестирования в школах — это "огромная сумма просто не на что".

Второй всплеск дискуссии — перспективы необходимости делать третью прививку через какое-то время после уже завершенного курса вакцинации. Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") заявил, что, по его мнению, если ревакцинация будет рекомендована, то у тех сознательных жителей, которые уже вакцинировались, не должно быть препятствий получить еще одну инъекцию.

Напомним, что на прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала мировое сообщество ввести временный мораторий на ревакцинацию хотя бы до сентября, чтобы направить вакцины в бедные государства.