Прививку от гриппа можно будет сделать в центрах вакцинации от Covid-19

Сделать прививку от гриппа можно будет и в центрах вакцинации от Covid-19, например, медучреждениях, пунктах вакцинации в торговых центрах, передвижных контейнерах, а также во время выездной вакцинации, сообщила глава Отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения (NVD) Эва Юхневича.

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Как и прежде, вакцинироваться от гриппа можно и в практиках семейных врачей.

"Призываем всех пожилых людей, которых хотят сделать прививку от гриппа, сначала связаться со своим семейным врачом и выяснить, вакцинирует ли он", — указала Юхневича.

С четверга, 23 декабря, за счет государства прививку смогут сделать хронические пациенты, беременные женщины, учителя, полицейские, пограничники, пожарные, сотрудники мест заключения и Национальных вооруженных сил (НВС).

Всем сотрудникам системы Министерства внутренних дел и представителям НВС нужно будет показать свое рабочее удостоверение и документ, подтверждающий личность. Сениоры могут показать только удостоверение личности. Хронические больные, беременные и педагоги должны будут на месте заполнить свидетельство о принадлежности к определенной группе.

В кабинетах вакцинации от Covid-19 прививку от гриппа можно будет получить отдельно или вместе с бустерной дозой вакцины от коронавируса. В Государственном совете иммунизации указали, что вакцинацию от обеих инфекционных болезней можно проводить одновременно.

В целом государство закупило примерно 70 000 вакцин от гриппа, отметила Юхневича.

Как и прежде, государство будет оплачивать прививку от гриппа пожилым людям старше 65 лет, сотрудникам и клиентам центров социального ухода, медикам, взрослым и детям с хроническими заболеваниями, беременным женщинам и детям в возрасте до двух лет.