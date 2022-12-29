Продление ВНЖ для граждан РФ: RPNC будет выдавать справки для освобождения от экзамена по госязыку

С 1 января в силу вступят правила Кабинета министров, предусматривающие, что жителям Латвии, когда-то сменившим свой паспорт на российский, придется подтвердить свои знания латышского языка. Некоторые люди смогут получить освобождение от экзамена, если их сертификат о знании госязыка недействителен или же вовсе отсутствует. Со 2 января 2023 года заключения психиатра для освобождения от проверки начнет выдавать Рижский центр психиатрии и наркологии (RPNC).

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Человек может быть либо полностью освобожден от сдачи экзамена, либо освобожден от какой-то его части. Заключения об освобождении от экзамена или послаблениях при его сдаче будут представляться в тех случаях, которые перечислены в таблицах 2-го Приложения к Правилам Кабмина.

Как пояснили в RPNC, жители будут приниматься для подготовки заключений по предварительной записи.

Заключения можно будет получить в амбулаторно-консультативном отделении Службы психиатрической помощи RPNC на улице Твайка 2, в амбулаторном центре Veldre на улице Велдрес 1а, а также в амбулаторном центре Pārdaugava на улице Лермонтова 1.

Выдача заключения будет платной услугой. Согласно прейскуранту платных услуг Центра психиатрии и наркологии, плата за заключение для освобождения от экзамена по госязыку или для послаблений при сдаче проверки по состоянию здоровья для выполнения профессиональных и служебных обязанностей составляет 25 евро.

Как сообщалось ранее, с 1 сентября 2023 года постоянные виды на жительство граждан России, которые до этого были гражданами или негражданами Латвии, станут недействительными. Для получения нового нужно подтвердить владение госязыком и наличие доходов.