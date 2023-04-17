Профсоюзы выступают против повышения пенсионного возраста

Союз свободных профсоюзов Латвии (LBAS) категорически против возможного повышения пенсионного возраста в Латвии, сообщил его руководитель Эгил Балдзенс в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама". Об этом сообщает rus.lsm.lv.

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По его словам, средняя продолжительность жизни в Латвии не идет ни в какое сравнение, например, с Францией, где было принято решение о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Там средняя продолжительность жизни составляет 84 года, тогда как в Латвии она составляет 73 года для женщин и 68 лет для мужчин.

Он считает,что необходимо увеличить поступления в государственный социальный бюджет и повысить заработную плату. «Потому что мы должны быть конкурентоспособными как в плане заработной платы, так и в бизнесе, иначе мы каждый год будем терять большую часть нашей молодежи. Они будут уезжать в другие страны, чтобы получать более высокую зарплату», — считает Балдзенс.

Как сообщал Delfi, на днях премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш отметил, что в Латвии по-прежнему существует нехватка рабочей силы, ее нужно привлекать, поэтому государство должно быть более открытым в миграционных вопросах. "Если мы не пересмотрим миграционную политику, против чего возражает один из партнеров по коалиции, то рано или поздно придется пересматривать порог пенсионного возраста", - пояснил премьер.