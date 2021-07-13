"Прогрессивные": одна велополоса на улице Чака — временный компромисс

Решение Комитета по делам сообщения и транспорта Рижской думы о том, что на улице Чака останется только одна велополоса — лишь временный компромисс, считает партия "Прогрессивные".

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Как уже сообщалось, комитет решил, что с 1 сентября движение на улице Чака будет организовано следующим образом: в направлении из Пурвциемса в центр автомашины и общественный поедут по одной общей полосе, в направлении из центра в Пурвциемс у общественного транспорта будет своя полоса и личного автотранспорта — тоже своя полоса. Велополоса останется одна — вместо нынешних временных двух — только в направлении из Пурвциемса в центр.

В связи с сокращением числа велополос на улице Чака, комитет также принял решение, что улица Барона станет полноценной улицей для пешеходов, велосипедистов и трамваев. План изменений на улице Барона планируется подготовить до апреля 2022 года.

"Прогрессивные" недовольны таким "болезненным временным" компромиссом на улице Чака. По их мнению, на улице Чака после ремонта улицы Валмиерас и строительства Восточной магистрали нужны две велополосы — чтобы не снижать безопасности пешеходов и велосипедистов.

"К сожалению, фракция Par!/Progresīvie — единственная в думе, которая разделяет мнение экспертов бюро архитектора Гейла. Мы продолжим поддерживать создание двух велополос на ул. Чака", — заявила заместитель председателя Комитета городского развития Рижской думы Юстине Пантелеева. Она также сказала, что ощущается желание других фракций ликвидировать велополосы совсем.

Пантелееву огорчает то, что коллеги из Национального объединения, Латвийского объединения регионов и Новой Консервативной партии "открыто демонстрируют", насколько легко можно забыть предвыборные обещания о мобильности и возрождени городской среды в Риге.

"Прогрессивные" подчеркивают, что в Комитете по делам сообщения и транспорта Рижской думы были рассмотрены несколько вариантов возможного развития улицы Чака от архитектурного бюро Гейла. Все варианты предусматривали сохранение полноценных велополос. Однако эту идею поддержали только 4 из 17 депутатов комитета — только члены фракции Par!/Progresīvie.

"Хотя это неприятный компромисс, мы считаем, что одна велополоса на улице Чака лучше, чем ни одной. Голосование за этот компромисс, скорее всего, означает ликвидацию велополос. Это ухудшит безопасгость как жителей центра, так и районов", — считаем заместитель председателя Комитета по делам сообщения и транспорта Рижской думы Мирослав Кодис (Par!/Progresīvie).

Фракция Par!/Progresīvie насчитывает 15 из 60 депутатов Рижской думы, включая мэра Риги Мартиньша Стакиса — он является членом движения Par!. Победителем выборов в Рижскую думу в августе 2020 года стало объединение 3 партий — Latvijas Attīstībai, движения Par! и "Прогрессивных". Суммарно объединение получило поддержку 26,14% рижан и 18 из 60 мандатов депутатов Рижской думы. В результате конфликта три депутата от Latvijas Attīstībai создали свою фракцию, во фракции Par!/Progresīvie большинство — именно "прогрессивные".