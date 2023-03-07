Пролетевший над Латвией самолет с подсанкционным лицом из РФ не нарушил правила ЕС

4 марта медицинский самолет с подсанкционным лицом из России пролетел через воздушное пространство Латвии и ряда других европейских стран. Рейс вызвал широкий резонанс. Агентство гражданской авиации подчеркивает - европейские правила позволяют пересекать воздушное пространство стран ЕС в медицинских целях. Об этом со ссылкой на LTV пишет rus.lsm.lv.

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Как уже сообщалось, о рейсе "Bombardier Challenger 604", принадлежащего немецкой компании "Augustus Business Aviation", стало известно из сайта "Flightradar24", где можно отслеживать рейсы. Самолет, оснащенный реанимационным оборудованием, прибыл в московский аэропорт Внуково из Франкфурта, а затем вновь направился в Германию — в Нюрнберг. Официальной информации о том, кто именно находился в этом самолете пока нет.

Рейс имел статус Medevac — с целью медицинской эвакуации, разрешенный Регламентом Совета Европейского союза (ЕС). Точно так же пересекать воздушное пространство страны, разрешено, например, находящемся под санкциями самолету с возникшими в пути техническими проблемами.

В Агентстве гражданской авиации заявили, что такие эвакуационные рейсы имели место и раньше с момента вступления в силу санкций. "Были случаи, когда моряки, граждане Российской Федерации, заболевали на кораблях и требовалась срочная эвакуация — в таких случаях тоже государства-члены разрешали использование своего воздушного пространства с учетом того, что в этом в конкретном случае заказ соответствующего самолета контролируется страховой компанией", — рассказал глава отдела оперативных ситуаций агентства Айвис Винцевс.