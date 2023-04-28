Прорыв водопровода в Риге под Железнодорожным мостом: движение восстановлено

Муниципальные предприятия Rīgas ūdens и Rīgas satiksme сообщили, что движение на ул. Маскавас 2 в центре Риги под Железнодорожным мостом восстановлено. В первой половине дня в этом месте строители, возводящие инфраструктуру железнодорожной линии Rail Baltica, прорвали водопровод — движение как общественного, так и остального транспорта было блокировано.

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Предприятие Rīgas ūdens сообщает, что авария не нарушила водоснабжнение.

В свою очередь, Rīgas satiksme проинформировало, что движение трамваем четырех маршрутов (NN 1, 2, 5, 10), следующих в Пардаугаву, восстановлено. Однако трамваи выбились из графика — и курсируют с опозданиями.

В первой половине дня строители, возводящие в центре Риги инфраструктуру железнодорожной линии Rail Baltica, во время проведения работ прорвали водопровод, сообщило в Twitter предприятие Rīgas ūdens. Авария произошла на улице Маскавас 2 — под Железнодорожным мостом.

Rīgas ūdens сообщило сразу после аварии, что осуществляется аварийная локализация водопровода. По словам представителей компании, движение в этом районе будет ограничено или закрыто до тех пор, пока вода не будет откачана.

Из-за аварии было полностью блокировано движение трамваев четырех маршрутов в Пардаугаву из правобережного центра. Трамваи не могут подъехать к Каменному мосту, поскольку это можно сделать только через улицу Маскавас и набережную.

Предприятие Rīgas satiksme информировало, что трамвай 10-го маршрута курсирует только по маршруту Бишуймужа-Виенибас гатве (Детская больница)-Бишумуйжа.

Движение 2-го и 10-го трамваев у Центрального рынка было остановлено полностью.

Также из-за прорыва водопровода трамваи 1-го маршрута ехали по укороченному маршруту Югла-Привокзальная площадь-Югла — то есть, вообще не курсировали в Иманту и обратно.

Трамваи 5-го маршрута следовали по укороченному маршруту Милгравис-Привокзальная площадь-Милгравис. Трамваи этого маршрута также не курсировали в Иманту.

Uzmanību! Ūdensvada plīsuma dēļ pie Centrāltirgus 10. maršruta tramvajs kursē Bišumuiža — Vienības gatve/Bērnu slimnīca (4. tramvaja depo) — Bišumuiža. — Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) April 28, 2023

Очевидцы сообщали, что плотно в обоих направлениях стоит улица Мукусалас. Движение затруднено на улице Краста в сторону центра, на Каменном мосту и в окрестностях.

На прошлой неделе также произошел инцидент, связанный со строительством Rail Baltica. Во вторник, 25 апреля строители Rail Baltica во время работы задели контактную сеть железной дороги и произошло короткое замыкание. В результате было отключено напряжение контактной сети на Рижском центральном железнодорожном вокзале и остановлено движение поездов.