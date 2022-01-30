Прощай, старый вокзал! Как Rail Baltic меняет самый центральный район Риги (ФОТО)

Грандиозный проект Rail Baltic, который еще недавно казался фантастикой, становится реальностью. Самая оживленная часть Риги превращается в большую стройплощадку. Облик города меняется в режиме реального времени. Предлагаем взглянуть, как выглядит район Центрального вокзала, с высоты птичьего полета.

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Напоминаем, что в конце февраля со стороны Центрального рынка будет закрыто движение пешеходов через туннели A и B Рижского центрального железнодорожного вокзала. Пешеходное движение будет закрыто между 5-м и 6-м железнодорожными путями. Поэтому, чтобы подойти к поездам со стороны Центрального рынка, пешеходам придется пройти по улице Гоголя или Дзирнаву. С южной стороне начнется снос конструкций обоих туннелей. Строители обещают, что пешеходное движение не будет ограничено очень долго.

В рамках железнодорожного проекта Rail Baltica на территории Рижского международного автовокзала уже почти демонтированы навесы. В феврале строители приступят к сносу железнодорожной насыпи — естественной границы, отделяющей фасадную Старую Ригу от района автовокзала и рынка.

На участке от улицы Прагас до Даугавы железнодорожная насыпь будет полностью снесена к 2026 году. Железнодорожные пути расположатся на эстакаде, а под ней — расширенная территория автовокзала и общественное пространство.

После автовокзала следующим этапом строительных работ Rail Baltica в центре Риги станет строительство нового моста через Даугаву.

Во время строительных работ Рижский международный автовокзал будет работать непрерывно.

Как уже сообщалось, проект Rail Baltica предусматривает прокладку железнодорожной линии с колеей европейского стандарта от Таллина до литовско-польской границы, которая свяжет страны Балтии с другими европейскими странами по железной дороге. В странах Балтии планируется построить новую железнодорожную линию с колеей шириной 1435 мм протяженностью 870 километров, которая позволит поездам двигаться со скоростью до 240 километров в час.