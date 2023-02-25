Прошлогодние э-талоны нужно использовать до 2 марта, потом за них можно вернуть деньги. Как это сделать?
Foto: F64

С января предприятие Rīgas Satiksme провел реформу билетов общественного транспорта. Купленные до 30 декабря билеты можно использовать до 2 марта, в соответствии с номиналом (проездной на один вид транспорта годен на все виды). Деньги за неиспользованные поездки можно в полном объеме вернуть в течение 12 месяцев с момента покупки. Delfi рассказывает, как это сделать.

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Эталоны всех видов, купленные до 31 декабря 2022 года, действительны 60 дней. Деньги за неиспользованные поездки можно в полном объеме вернуть в течение 12 месяцев с момента покупки.

Код, купленный через приложение Mobilly, нужно использовать в течение трех месяцев с момента покупки, независимо от смены тарифа. Такой билет можно купить в режиме онлайн, и он в несколько секунд станет доступным для проезда в общественном транспорте.

Как вернуть деньги за неизрасходованные билеты-2022?

Деньги за неиспользованные до 2 марта билеты можно вернуть в течение 12 месяцев со дня покупки в 100-процентном объеме.

Заявление на возврат отправить на почту info@rigassatiksme.lv или отнести в один из пунктов обслуживания клиентов RS.

В заявлении указать: фамилию и имя, персональный код, номер е-талона и ваш банковский счет.

Эта инструкция — часть большого материала Delfi о реформе билетов Rīgas satiksme. Прочитать текст целиком можно здесь.

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