Просителей убежища в центре Mucenieki лишили продовольствия и бытовой химии "за плохое поведение"

Рождественские праздники для размещенных в центре Mucenieki соискателей статуса беженцев — россиян и белорусов — стали тяжелым испытанием. В больницу с осложениями ковида и гриппа попал 9-месячный ребенок — в его тяжелом состоянии родители винили нарушения санитарных норм в Центре, подтвержденные Инспекцией здоровья. Руководитель Mucenieki Наурис Берзиньш несколько раз вызывал в комнаты жалобщиков наряды полиции. А недавно он объявил, что несколько соискателей убежища лишает продовольственных пайков и бытовой химии — за плохое поведение.

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О жалобах на антисанитарию размещенных в Центре соискателей статуса беженцев Mucenieki — граждан России, Беларуси и Украины — портал Delfi писал 22 декабря. По их словам, на стенах помещений Центра распространяется плесень, в стиральных машинах — слизь, в жилых комнатах отсутствует вентиляция. Бесплатных курсов латышского языка в "Муцениеки" нет, а без языка они не могут заработать на другое жилье.

Тяжелее всего пришлось семье медсестры Катерины, которая, по ее рассказу, в России выступала против войны, столкнулась с преследованием властей и вынуждена была бежать с младенцем, мужем и его братом, 15-летним сиротой, взятым под опеку. Как рассказала Катерина, в России в отношении подростка поступали угрозы сексуального насилия. Сначала семья Катерины хотела переехать в Беларусь, но когда поняли, что там их скоро найдут и депортируют, пересекли границу Латвии и попросили убежища.

В комнате центра Mucenieki Катерина обнаружила черную плесень на потолке, стенах и у кроватки ребенка. У младенца обострился атопический дерматит, к которому вскоре присоединились грипп, ковид и воспаление легкого — с таким набором он попал в больницу, где врачи настоятельно рекомендовали исключить контакт с плесенью.

В ответ на запрос Delfi УДГМ все нарушения отрицал по пунктам, а вот Инспекция здоровья сообщила, что санитарные нормы все же не соответствуют положенным.

Месть или отпор "гибридной угрозе"?



По утверждению Катерины, руководитель центра Наурис Берзиньш после этого стал мстить жалобщикам. В итоге о ситуации в "Муцениеки" вышел сюжет в передаче Bez tabu.

Катерина рассказывает, что в Центр пришли сотрудники полиции и стали обыскивать комнаты в присутствии Науриса Берзиньша — без обоснования и предъявления каких-либо документов. "Во время обыска директор был с полицией, он сказал, что мы не имеем права, что мы здесь никто, что он хочет, чтобы мы ушли", — рассказала Катерина. В подтверждение этой ситуации в передаче показан видеосюжет о том, как полиция укладывает лицом вниз человека — бежавшего из Подмосковья молодого человека Максима. Сам Максим считает, что действия полиции объясняются намерением управляющего Центром выселить его из временного жилища.

В Госполиции передаче подтвердили тот факт, что их работники часто навещают Центр в Mucenieki. В последний раз были там 28 декабря. По их словам, сейчас на постояльцев Центра заведено восемь административных дел. У троих жителей Центра, возможно, были обнаружены наркотические вещества, они направлены на экспертизу, еще у одного нашлись сигареты без акцизных марок, два человека были доставлены на экспертизу по подозрению в употреблении наркотических веществ (результаты еще не получены), а один человек отказался от прохождения экспертизы и получил немедленное наказание.

Катерина в разговоре с Delfi сообщила, что ни одно из этих обвинений к ее семье не относится — она не понимает, почему сотрудник полиции огласил их в связи с сюжетом про ее семью.

Также Госполиция сообщила, что возбуждено дело об административном правонарушении за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. Начальник Саласпилсского отделения полиции подчеркивает, что применение силы против жителя Центра на видео было оправданным, поскольку мужчина (Максим) отказался впустить сотрудников правоохранительных органов в помещение и позволить им проверить его.

Этот случай, по словам Катерины, будут обжаловать. Она считает ужасным, что насильственные действия латвийской полиции проводились на глазах брата ее мужа, 15-летнего подростка, которому в России полицейские угрожали сексуальным насилием, а теперь его психика снова подвергается тяжелым испытаниям.

Последней каплей для девяти россиян и белорусов стало решение не выдавать им продуктовые пакеты и бытовую химию (мыло, гигиенические прокладки, средства для стирки и др.), которые поступают в Mucenieki по линии гуманитарной помощи.

В звуковом файле, поступившем в распоряжение портала Delfi мужской голос (порталу сообщили, что это голос Науриса Берзиньша) сообщает, что такое решение принято руководством из-за плохого поведения обитателей Центра. Документ, подтверждающий такое решение, человек на записи предъявлять отказался. Как сообщила Delfi Катерина, ее семью и еще несколько человек также лишили проездных билетов на транспорт.

Сам Наурис Берзиньш в общении с журналистом Bez tabu отвергает обвинения в неуважительном обращении с просителями убежища. По его словам, поведение и поступки обитателей центра не свидетельствуют о том, что они приехали в Латвию в поисках помощи. "Есть ощущение, что поведение части жителей Центра — часть гибридной войны", — говорит Берзиньш.

Плохое поведение — живи на одно пособие?

Представитель УДГМ Мадара Пуке сообщила журналисту Bez tabu, что управление рассмотрело все жалобы жителей центра и сочло их неправомерными. По ее словам, прибывая в Mucenieki, просители убежища подтверждают своей подписью, что обязуются соблюдать правила внутреннего распорядка. Она отмечает, что в каждой истории всегда есть две стороны. Жители центра, по словам Пуке, часто склонны нарушать правила общежития: например, баррикадируются в комнатах или используют нецензурные выражения. Поэтому порядок приходится восстанавливать при помощи сотрудников полиции.

Со слов представитель УДГМ, в передаче говорится, что на выживание обитателям Mucenieki выдается ежедневное пособие в размере 3 евро. Лишение продуктовых пакетов может быть наказанием за нарушение правил.

В оценке ситуации приняла участие представитель Бюро омбудсмена Рута Силиня. По ее словам, руководитель Центра обещал подыскать для семьи Катерины новое помещение без плесени, но это необходимо делать немедленно, чтобы не навредить здоровью ребенка. В пояснении порталу Delfi Катерина сообщила, что сегодня руководитель Центра обещал комнату найти, но не из-за плесени, а чтобы отселить от семьи чужого человека — того самого подростка-сироту, брата ее мужа.

Бюро омбудсмена также обещало поднять перед ответственными органами вопрос, можно ли лишать продовольственного пайка в качестве наказания за несоблюдение правил. А также оценить, не пора ли увеличить суточное пособие на выживание в 3 евро. При этом Силиня напомнила, что у обитателей Центра есть не только права, но и обязанности, в том числе обязанность соблюдать правила внутреннего распорядка.