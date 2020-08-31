Пуце: политические партии не обещали парк на месте велотрека "Марс"

Министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце ("Развитие/За!") не считает сегодняшнюю вырубку деревьев на месте велотрека "Марс" политическим решением. По его словам, все происходит в соответствии с графиком, и ни одна из партий не обещала остановить процесс. Об этом заявил в передаче "Персона дня с Велтой Пуриней" на телеканале RīgaTV 24.

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"Есть группа людей, которая считает, что решение строить здание Службы госбезопасности еще не принято, и можно сделать шаг назад и не принимать это решение", — сказал он, добавив, что в деле нет никаких тайн. Новая консервативное партия подала в Сейм предложение остановить реализацию проекта, но Сейм не поддержал его, за проголосовали только "консерваторы". Ни одна из партий не обещала остановить строительство.

График реализации проекта министр не знает, этим занимается Valsts nekustamie īpašumi, но предполагает, что работы ведутся в соответствии с графиком. "Я не связываю это с выбором, а действия защитников парка "Марс" — с Новой консервативной партией", — отметил министр, добавив, что защитники парка — люди из разных партий и беспартийные активисты.

Защитников парка министр не критикует и считает, что их активность, хоть им и не удалось достичь цели, важна с точки зрения укрепления гражданского общества. Однако, подчеркнул он, они должны соблюдать закон, потому что только так укрепляется демократия.

Кандидат в мэры Риги от единого списка "Развития/За" и "Прогрессивных" Мартиньш Стакис назвал вырубку деревьев неприятным сюрпризом. По его мнению, жители окрестностей Тейки заслужили зелёную территорию. Однако повлиять на ситуацию он не может, может только пообещать изменить в дальнейшем принцип принятия такие решений и выслушивать мнения жителей о развитии территории.

Как сообщалось, утром 31 августа на месте бывшего велотрека "Марс" начали пилить деревья. Там будет построено новое здание Службы госбезопасности. Противники застройки устроили акцию протеста и ложились на пешеходные переходы на улице Бривибас, но полиция прекратила акцию.