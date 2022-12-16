Пунтулис: Нацобъединение не тормозит принятие закона о гражданском союзе

Национальное объединение (НО) не тормозит принятие Закона о гражданском союзе. Такое мнение в эфире передачи "Личность дня с Велтой Пуриней" на TV24 выразил министр культуры Наурис Пунтулис (НО).

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"Нам достаточно происходящих рядом событий, войны в Украине, чтобы не эскалировать ситуацию в этом вопросе и доводить ее до состояния войны. Это было бы лишним, особенно сейчас, в тихое время Адвента. Надо смотреть на эту проблему глобальнее, шире. В мире давно наблюдается обострение между двумя идеологиями — консервативной и либеральной, и я всегда подчеркивал, что эти две идеологии имеют место в любом демократическом обществе и у них есть одинаковое право выражать свою позицию, мнение и защищать права тысяч избирателей, которые за них голосовали", — пояснил Пунтулис.

Министр также отметил, что Нацблок не является той партией, которая тормозит принятие этого закона. НО и "Прогрессивные" являются лишь вершиной айсберга, и поэтому может показаться, что во всем виновата либо одна партия, либо другая, не сумевшие решить этот вопрос.

Пунтулис подчеркнул, что все решается большинством голосов, в данном случае — большинством голосов демократически избранного Сейма.

"На мой взгляд, не нужно сводить это идеологическое противостояние к двум партиям или к одному конкретному решению", — заявил он.

Он также подчеркнул, что необходима гораздо более обширная дискуссия, с привлечением более широкой публики, аргументированными дискуссиями без взаимных оскорблений, без обобщений, с участием лидеров мнений от обеих идеологий. При этом необходимо прислушиваться друг к другу, обсуждать этот вопрос, чтобы дискуссия была видимой и для более широкой публики.

Отвечая на вопрос ведущей программы, может ли быть по этому вопросу всенародное голосование, министр заявил, что "такие вопросы должны решаться демократическим путем, это может быть и всенародное голосование, тогда больше не будет лишних вопросов".

Как сообщалось ранее, утром 15 декабря в поддержку Закона о гражданском союзе, который дает право на юридическое регулирование отношений, собрались 150 человек. Впоследствии большинство депутатов, 55 человек, проголосовали против того, чтобы новый Сейм продолжил работу над законом.