Пьяных водителей обяжут посещать психолога

Только с ноября прошлого года до середины июля нынешнего уголовные дела за вождение в нетрезвом виде были возбуждены в отношении более 600 водителей. Несмотря на строгость наказаний, пьяных водителей все еще очень много. В создавшейся ситуации в Латвии решили ввести программу коррекции поведения для пьющих водителей, сообщает передача "Домская площадь" на Латвийском радио 4.

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Сейчас нетрезвому водителю при содержании алкоголя в крови до 1,5 промилле грозит штраф на сумму от 210 до 1 400 евро, лишение прав сроком от полугода до трех лет. Если же концентрация превышает 1,5 промилле алкоголя в крови, то штраф составит от 1200 до 2000 евро, а прав лишают на пять лет. Чтобы восстановить водительские права, провинившимся водителям нужно будет в обязательном порядке посещать специальные занятия, направленные на коррекцию поведения, расскала представитель Министерства сообщения Анния Новикова.

Врачебная комиссия проинформирует человека о необходимости посещения групповых занятий по коррекции поведения после осмотра состояния здоровья человека. Эта информация будет передаваться также CSDD, таким образом, человек сможет восстановить права только в том случае, если у CSDD будет информация о посещенных занятиях.

Один курс занятий будет длиться 16 часов обучения. Занятия в основном буду иметь психологическую направленность — работа с психологом в группе и лично. Проект программы должен быть утвержден Кабинетом министров в начале осени.