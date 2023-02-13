Rail Baltica: с 13 февраля новый порядок движения в окрестностях Центрального вокзала

С сегодняшнего дня начинается реализация проектов по интеграции железнодорожной магистрали Rail Baltica в инфраструктуру центра Риги стоимостью 28 млн евро, сообщил ранее руководитель проектов по строительству управления развития общественной инфраструктуры Рижской думы Гатис Узуленьш.

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В связи с этим горожанам придется считаться с серьезными ограничениями движения на набережной Генерала Радзиньша, набережной 11 ноября и улице 13 января. Работы будут вестись круглосуточно.

Как сообщалось, на набережной Генерала Радзиня по направлению от Каменного моста к Островному мосту движение будет происходить по одной полосе.

Будет перекрыта проезжая часть улицы Маскавас в направлении от улицы 13 января до улицы Централтиргус на участке от улицы 13 января до въезда на Рижский международный автовокзал.

Также будут закрыты автостоянки Rīgas satiksme на улице 13 января рядом с железнодорожной насыпью и мостом. Учитывая, что дорога, соединяющая набережную генерала Радзиня и улицу Маскавас, также будет закрыта, доступ к Рижскому международному автовокзалу и Рижскому центральному рынку будет обеспечен по улице Маскавас со стороны Островного моста.

Более подробно о том, как изменятся окрестности Центрального вокзала - ЗДЕСЬ (плюс карты движения)