Райвис Дзинтарс: "Очень хорошо, что США — сильный лидер в западном мире"

Россия продолжит применять принцип "разделяй и властвуй" в отношениях с Западом, предпринимать попытки найти слабые места в западном единстве и раскалывать общества, заявил в эфире "Утренней панорамы" Латвийского телевидения председатель фракции Национального объединения в Сейме Райвис Дзинтарс.

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"Понятно, что будет много заявлений об обеспокоенности, будет много осуждения, будут те или иные санкции. Ко всему этому, давайте будем откровенны, Россия готова и Россия это учла", — так Дзинтарс прокомментировал подготовку к введению санкций против России в связи с агрессией на Украине.

Политик признал, что отношение европейских стран к событиям в Украине, реакция на них и помощь не совсем идентичны. "Конечно, для этого есть объективные обстоятельства. И очень хорошо, что США сейчас занимают такое сильное лидерство в западном мире", — отметил Дзинтарс.

Одновременно реакция западных государств достаточно едина. "Мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить ее единство как можно дольше"", — сказал политик, добавив, что проблема России и ее имперских устремлений вряд ли станет вопросом месяца. Это будет долгий марафон, и многое может измениться в будущем.

Как уже сообщалось, 21 февраля президент России Владимир Путин в понедельник подписал постановления о признании суверенитета самопровозлашенных ДНР и ЛНР.