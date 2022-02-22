Райвис Дзинтарс: "Очень хорошо, что США — сильный лидер в западном мире"
Foto: LETA

Россия продолжит применять принцип "разделяй и властвуй" в отношениях с Западом, предпринимать попытки найти слабые места в западном единстве и раскалывать общества, заявил в эфире "Утренней панорамы" Латвийского телевидения председатель фракции Национального объединения в Сейме Райвис Дзинтарс.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Понятно, что будет много заявлений об обеспокоенности, будет много осуждения, будут те или иные санкции. Ко всему этому, давайте будем откровенны, Россия готова и Россия это учла", — так Дзинтарс прокомментировал подготовку к введению санкций против России в связи с агрессией на Украине.

Политик признал, что отношение европейских стран к событиям в Украине, реакция на них и помощь не совсем идентичны. "Конечно, для этого есть объективные обстоятельства. И очень хорошо, что США сейчас занимают такое сильное лидерство в западном мире", — отметил Дзинтарс.

Одновременно реакция западных государств достаточно едина. "Мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить ее единство как можно дольше"", — сказал политик, добавив, что проблема России и ее имперских устремлений вряд ли станет вопросом месяца. Это будет долгий марафон, и многое может измениться в будущем.

Как уже сообщалось, 21 февраля президент России Владимир Путин в понедельник подписал постановления о признании суверенитета самопровозлашенных ДНР и ЛНР.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения (1) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Что вдохновляет тебя? Голосуй за своего фаворита в конкурсе полезных привычек
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Как сделать первые шаги к карьере в ИТ
Wolt: люди празднуют день Валентина, заказывая десятки тысяч цветов и блюд
Путешествие по вегетарианской кухне вместе с проектом "Не съешь земной шар": история рэпера Рейкса
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
История Анты. Между философией DevOps и тренировками чирлидерш
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?