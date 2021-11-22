Рассмотрена половина предложений к бюджету 2022 года: ЦИК получит более 3,5 миллиона евро на проведение выборов
Foto: LETA

За четыре дня Сейм рассмотрел более половины из предложений поданных к пакету бюджетных законопроектов на 2022 год.

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В заседании парламента объявлен перерыв до вторника, 23 ноября, 9 часов.

В первый рабочий день после государственных выходных на рассмотрение бюджета было выделено много времени — вместе с перерывами процесс длился более 13 часов.

Сейм завершил работу над 319 из 567 предложений, которые поданы в рамках законопроекта "О госбюджете на 2022 год" и других связанных с ним законопроектов.

В понедельник, 22 ноября, депутаты поддержали выделение дополнительных трех с половиной миллионов евро Центральной избирательной комиссии (ЦИК) на организацию выборов в Сейм 14-го созыва.

Парламент поддержал выделение около 2,7 миллиона евро на обеспечение зарплат сотрудников избирательных комиссий и технологическую поддержку для успешного проведения выборов.

Между тем, 805 000 евро было выделено на приобретение модуля парламентских выборов для Системы управления выборами.

Ранее сообщалось, что подготовка и проведение предстоящих выборов в Сейм 14-го созыва в октябре следующего года будут поставлены под угрозу, если в бюджете на 2022 год не будет найдено дополнительное финансирование для ЦИК.

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