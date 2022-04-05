Регион у "железного занавеса" или витрина западного мира? Президент и местные власти обсудили Латгалию

В начале недели президент Латвии Эгилс Левитс нанес визит в Латглию и встретился с местными властями. В своем выступлении в Даугавпилсском университете он рассказал о значимости региона — родины Райниса, Ротко и Ульяны Семеновой, начала "западного мира" и его же конца. В ответ выслушал от глав латгальских самоуправлений просьбы об экономической помощи, которую президент предложил не "разливать как из чайника", а давать тем, кому она особенно нужна.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Война и экономические санкции превратили Латгалию в зону особого стратегического значения и уязвимости. Приезд главы государства предварили водружением сине-желтого флага на телевышке и маршем в поддержку Украины по центральным улицам Даугавпилса. До этого митинги местных активистов у российского консульства широкой поддержки в народе не встречали. О том, какие настроения царят в смом большом городе Латгалии, где около 80% населения — нелатыши, портал Delfi рассказал в репортаже — здесь.

Президент и рижская делегация. С варварами — на восток или с культурой — на запад!



В своей речи Эгилс Левитс напомнил, что "апрель на календаре Латвии — месяц Латгалии" — годовщина Конгресса латышей Латгалии в 1917 году, положившего начало формированию латвийской государственности. По словам Левитса, уже тогда католический священник и политик Франц Трасунс призвал народ выбирать, идти вместе с варварами на Восток или с культурой на Запад. И заложил в конституцию месседж объединенной Латвии — свободной, независимой, демократической, принадлежной теперь западному миру: "За Зилупе, Пасиене и Приедруей начинается другое ценностное и культурное пространство. Или, наоборот, у Зилупе, Пасиене и Приедруей начинается западный мир. И мы — передовая линия европейской культуры. Через Латгалию наши соседи все время контактировали с европейским и западными миром".

Также он напомнил, что Даугавпилс — самый восточный в Европе большой город, форпост европейской и западной культуры. Родина Райниса, Ротко, Ульяны Семеновой и Андриса Амбайниса (профессор-математик с мировым именем) сейчас борется за право в 2027 году стать культурной столицей Европы.

Несмотря на многослойность и многокультурность, как и вся Латвия, по словам президента, в Латгалии не должно быть места компромиссу в отношении к российскому вторжению в Украину: здесь нет места серым тонам и нерешительности — всем надо определиться, что есть белое или черное, добро или зло, справедливость или преступление. В этом все должны быть едины. "Те, кто говорит, что ему трудно понять, где правда, поддерживают преступный режим. Никаких послаблений тем, кто поддерживает кремлевский режим!"

Левитс пригласил всех в в единую политическую нацию с одним языком. Напомнил, что, благодаря пятому пункту договора НАТО, Виляка защищена также, как Берлин или Ванкувер. Но за войну придется платить всем и хорошо, если только деньгами. Пожурил за невыполнение "домашних заданий" в сфере энергоэффективности и переходу на зеленые источники тепла. Сообщил, что газа хватит до осени, а потому надо укреплять альтернативные источники. Обещал помощь тем, кто будет переориентировать бизнес с востока на запад. При этом отметил, что "нельзя разливать помощь как из чайника — ее надо оказывать только тем, кому она особенно нужна".

Министр среды и регионального развития Артурс Томс Плешс признал, что Латгалия отстает по многим показателям, но обещал это дело исправлять по мере возможностей. Сообщил, что в прошлом году именно в этом регионе больше всего дорог привели в порядок, а в этом году в госбюджете предусмотрели 900 000 евро на развитие специальной экономической зоны в Латгалии.

Замдиректора Латвийского агентства инвестиций и развития рассказала об успешной работе двух бизнес-инкубаторов — в Даугавпилсе и Резекне, которые помогли запуску более ста успешных предприятий. Например, сейчас в Даугавпилсе на "инкубации" — 27 предприятий, в Резекне — 31. Предмет гордости Агентства расположен в Даугавпилсском университете — один из крупнейших центров обработки данных Латвии Webhelp, который вместо запланированных 300 рабочих мест дал 400.

Главы самоуправлений Латгалии. "Где толстый сохнет — тонкий сдохнет"



После речей рижских гостей глава президентской канцелярии Андрис Тейкманис дал слово главам латгальских самоуправлений. Обещал, что президент всех выслушает, передаст все чаяния премьеру и министрам, но вряд ли прольет золотой дождь или отправится в латгальский лес пилить дрова.

Первым выступил мэр Дугавпилса Андрей Элксниньш, который напомнил, что именно самоуправления ближе всех к жителями: "Именно они идут пилить дрова, если у жителей их нет". Элксниньш не сомневается в том, что сегодняшние экономические проблемы — цветочки. Пик кризиса Латвию и, в особенности, регион ждут осенью-зимой. Цены достигнут пика, пойдет волна банкротств предприятий из-за высоких цен на сырье и топливо. Многим придется сокращать работников, что снизит покупательскую способность — "это заколдованный круг".

Отреагировал мэр и на замечание президента по поводу "невыполненной домашней работы". По его словам, для перевода отопления домов на новые энергоисточники нужно 2-3 года, а новая зима наступит гораздо раньше. Поэтому "где толстый сохнет — тонкий сдохнет", напомнил Элксниньш. Он призвал от отдельных инициатив и инструментов перейти к широкой поддержке региона: пересмотреть базовые налоги — акцизы, ПВН на товары первой необходимости, возможно, вернуться к режиму микропредприятий, иначе они уйдут в "серую зону", влиять на товарные наценки, которые устанавливают продуктовые сети. Также он призвал начать переговоры с Еврокомиссией об отдельных программах для Латгале и Видземе, пересмотреть пропорцию подоходного налога в пользу самоуправлений и дать большую свободу самоуправлениям, которые лучше знают ситуацию на местах.

В качестве примера Элксниньш привел поднятый еще в 2016 году вопрос, что 1,42 евро на обед для школьников — это недостаточно. До сих пор эта тема не раскрыта. Под вопросом оказались и многие инфраструктурные проекты из-за роста цен на строительство, пересматривать договоры, особенно с участием еврофондов, самоуправлениям не позволяют.

Другие латгальские главы самоуправлений охотно поддержали тему. Глава Ливанского самоуправления Арвид Куциньш призвал ввести коэффициент оплаты учителей для прирубежных школ и сообщил, что "пилить лес" на отопление тоже довольно трудно — там везде есть собственники. Глава Ливанского самоуправления Андрис Вайводс поднял вопрос, о том, что до сих пор не согласована программа поддержки газет самоуправления, также, что до сих пор не организовали обещанного бесплатного телевидения для пенсионеров — теперь плачемся, что многие смотрят не то. "Разве надо, как в Украине, чтобы бомбы падали, для сплочения народа?!" Самоуправлениям надо гарантировать прожиточный минимум всем жителям, но у них забрали 5% налоговых сборов.

Глава самоуправления Лудзы Эдгарс Мекшс сообщил, что они приняли и разместили в гостиницах и общежитиях более 500 беженцев, но все спрашивают у них работу. Это придется решать в период кризиса, иначе кто будет оплачивать проживание и питание? По его мнению, предприятия надо стимулировать идти в регионы, потому что при прочих равных они останутся в центре. Также он обратил внимание, что большая часть жилого фонда Лудзы построено в 1960-1990 годх, а за годы независимости — ни одного многоквартирного дома. Но если строить по сегодняшним расценкам, жители таких расценок не потянут.

Руководитель Прейльского края Анрийс Вуцанс рассказал, что его самоуправление кормит Латвию: молочная и мясная отрасли сегодня стали стратегическими, жесткий "зеленый курс" зачастую не дает развиваться отрасли, а деревообработка теряет 40%. Но страна мало способствует тому, чтобы крестьяне не выбирали Ирландию и Люксембург — в зарплатах Латвия конкурировать не может, но если бы тут была возможность хорошего жилья и образования, люди бы оставались.

Глва Резенкненского края Монвидс Шварцс обратил внимание, что политики охотнее инвестируют в дороги в регион, где живет 10 000 человек, и крайне неохотно — туда, где живет 21 домохозяйство. Надо это стимулировать. Обратил внимание, что регионы, где пройдет "Рейл Балтика", получат серьезный разогрев экономики. По его мнению, пока на выборы будут ходить 30% — не будет никакого сплочения, надо их вовлекать в принятие решений.

Мэр Резекне Александр Барташевич обратил внимание, что с 1 мая газ будет стоить в 10 раз дороже, чем до того, а диверсифицировать так быстро невозможно. Он предложил сохранить господдержку до 68 евро и на дальнейший период, пока котельные не смогут диверсифицироваться. Надо временно сохранить госоплату квот на фосильное отопление — это 20% от всех расходов. Поддерживать до 85% переход на бесфосильное отопление. И чтобы регулятор услуг не принимал свои решения по году. Он призвал упростить централизованные процедуры закупок продуктов, зачастую получается дороже на 50%, чем покупать в магазине. Глава самоуправления Балви Сергей Максимовс призвал не допускать того, чтобы экономическая ситуация у "железного занавеса" стала такой, что главе семьи надо было решать, кого из детей обучать. А политическую ситуацию до того, что не отличаю русских от "коммунистов".

Президент обещал все чаяния донести. Призвал улучшать качество управления. Пожелал Даугавпилсу стать культурной столицей Европы. И сообщил, что государство заинтересовано в укреплении пространства у "железного занавеса", который поднимется не раньше, чем Россия станет демократической страной.