Рейрс: нужно временно установить пониженные процентные платежи по ипотечным кредитам

На уровне законодательства нужно на время установить пониженные процентные платежи по ипотечным кредитам с целью не допустить попадания большой части жителей Латвии в незавидную финансовую ситуацию. Об этом агентству LETA заявил председатель Бюджетно-финансовой комиссии Сейма, бывший министр финансов Янис Рейрс ("Новое Единство").

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Политик также готов детализировать свои свои предложения, пригласив к их обсуждению заинтересованные стороны, в том числе представителей банков. Глава Бюджетно-финансовой комиссии допустил, что соответствующие изменения можно было бы ввести с 2024 года, заодно рассмотрев возможность применения задним числом сокращения процентных платежей на ограниченный срок.

Рейрс объяснил, что были обозначены два основных направления или способа решения вопроса о том, как можно уменьшить процентные платежи по ипотечным кредитам.

Первый вариант — временно установить в законе конкретную более низкую ставку вместо процентной ставки EURIBOR, которая могла бы составить от полутора до двух процентов.

Второй вариант Рейрс связывает с тем, что одну часть процентного платежа действительно формирует EURIBOR, но вторая - это процентная ставка, добавленная самим банком. Поэтому второй вариант предусматривает применение в ограниченные сроки моратория на ставку, установленную банком.

При втором сценарии надзирающим учреждениям следовало бы 18 или 24 месяца производить мониторинг того, как банки эти новые условия соблюдают, отметил политик.

Отвечая на вопрос LETA, не следует ли считать такие решения чрезмерным вмешательством государства в экономику, Рейрс подчеркнул, что его больше беспокоит риск того, что, если ставки по ипотечным кредитам не будут снижены, около 100 000 высокопрофессиональных, трудоспособных людей могут перестать участвовать в "жизни государтва" и из-за высоких выплат могут покинуть Латвию.

Таким образом, сохранение слишком высоких ставок по ипотечным кредитам в долгосрочной перспективе вызовет куда более негативные последствия, считает представитель правящего "Нового Единства".

Янис Рейрс также пояснил, что при реализации предложенного придется вносить и иные поправки в нормативные акты, чтобы снижение процентной ставки не сказалось негативно ни на истории заемщика, ни на накопительной системе банка. На законодательном уровне нужно будет вводить регулирование,

чтобы такие кредиты с пониженной процентной ставкой не оценивались Регулятором как "более небезопасные" или обременительные, чтобы банки не увеличивали из-за них объем денежных резервов, пояснил бывший министр финансов.

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Также закон должен обеспечить, чтобы Служба государственных доходов не видела проблемы в том, что у плательщиков ипотечного кредита на банковских счетах начинает оставаться больше денег. То есть, Служба госдоходов, по мнению Рейрса, в таких случаях не должна налагать обременения на эту сэкономленную сумму.

Понимая, что предложения по установлению пониженных ставок "идут в ногу" с дискуссией о введении "налога на сверхприбыль" для банков, Рейрс отметил, что конкретное предложение по такому налогу от исполнительной власти, то есть, правительства в Бюджетно-финансовую комиссию еще не пришло. Депутат Сейма также пояснил, что если будет введен "налог на сверхприбыль" банка, доходы от его поступлений будут распределяться на различные нужды госбюджета, то никак не поможет ипотечным заемщикам.

Политик также подчеркнул, что необходимо прекратить систему "крепостного права", привязывающего ипотечного заемщика к конкретному банку из-за больших — порядка 400–800 евро — комиссионных и бюрократических ограничений. Должны быть устранены препятствия для возможности заемщиков рефинансироваться в другом банке на более выгодных условиях, в том числе условие о том, что банк, к которому переходят, должен провести переоценку недвижимости, отметил Рейрс.

Глава Бюджетно-финансовой комиссии Сейма также подчеркнул необходимость введения системы поддержки банков с национальным капиталом, чтобы поставить их в более схожее конкурентное положение с иностранными банками.

Рейрс сказал, что политики также хотят поручить Банку Латвии разработать методологию, которая поможет двигаться к тому, чтобы условия ипотечных кредитов в Латвии соответствовали подходу в Западной Европе. В этом контексте Рейрс добавил, что ему непонятно, почему процентные ставки по кредитам в Швеции ниже, чем в Латвии.

Рейрс отвергает и критику в свой адрес со стороны банковкого сектора, который нелицеприятно высказался ранее о применении ставки EURIBOR. По мнению политика, ему важно было высказать свое мнение на "языке людей". Политик подчеркнул, что суть дела в том, что предпринимается попытка "скрыть неестественное стремление к высокой прибыли" за счет использования "необоснованной цифры" или ставки EURIBOR в контексте выдачи кредитов.

Как уже сообщалось, в начале августа Рейрс заявил агентству LETA, что процентная ставка EURIBOR неоправданно применяется к ипотечным кредитам, из-за чего некоторые банки получают сверхприбыли. Политик также более подробно объяснил свое видение.

Обоснования Яниса Рейрса вызвали критику со стороны представителей банковского сектора, которые скептически оценили понимание бывшим министром финансов основ финансовой системы.

Рейрс ранее также указывал, что те банки, которые в дополнение к своим фиксированным процентным ставкам также применяют процентную ставку EURIBOR к своим ипотечным кредитам, на самом деле занимаются недобросовестным бизнесом.

С другой стороны, представители Банка Латвии пояснили агентству LETA, что привязку кредитов к EURIBOR нельзя считать недобросовестным бизнесом, а прекращение привязки к EURIBOR с целью нормализации прибыли и стимулирования кредитования не является оптимальным и устойчивым решением для достижения этих целей.