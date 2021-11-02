Рейрс: решение о возобновлении депутатских квот принимает Сейм, а не правительство

Вопрос о восстановлении так называемых депутатских квот - это ответственность Сейма, а не правительства. Об этом после заседания Кабинета министров заявил министр финансов Янис Рейрс.

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Он указал, что бюджет принимает Сейм, и депутаты не только имеют право голосовать за него, но и вносить предложения.

Как пояснил Рейрс, в стране существует определенное деление власти, на заседании коалиции было достигнуто соглашение о том, что окончательные решения примет парламент.

"Может, вы заметили, что в обществе идет дискуссия о вакцинации судей и решениях Кабмина — то есть вопросах деления власти. Это точно такой же вопрос",— отметил министр.

В то же время он доволен тем, что предложения от партнеров по сотрудничеству являются нейтральными с фискальной точки зрения. Это значит отказ от попадания в "серую фискальную зону", которая в будущем предусматривала бы повышение налогов или консолидацию.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш согласился с Рейрсом, заявив, что бюджет принимает Сейм.

"Правительство разрабатывает, высказывает свое мнение по различным предложениям. Но окончательное решение принимает Сейм на пленарном заседании", — подчеркнул премьер.

Как сообщалось ранее, в бюджете 2022 года предусмотрены значительные средства для повышения зарплат медиков, работников сферы образования и внутренних дел. Также запланированы крупные дополнительные средства для укрепления национальной безопасности и других приоритетных мер.