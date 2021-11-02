Рейрс: решение о возобновлении депутатских квот принимает Сейм, а не правительство
Foto: DELFI

Вопрос о восстановлении так называемых депутатских квот - это ответственность Сейма, а не правительства. Об этом после заседания Кабинета министров заявил министр финансов Янис Рейрс.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Он указал, что бюджет принимает Сейм, и депутаты не только имеют право голосовать за него, но и вносить предложения.

Как пояснил Рейрс, в стране существует определенное деление власти, на заседании коалиции было достигнуто соглашение о том, что окончательные решения примет парламент.

"Может, вы заметили, что в обществе идет дискуссия о вакцинации судей и решениях Кабмина — то есть вопросах деления власти. Это точно такой же вопрос",— отметил министр.

В то же время он доволен тем, что предложения от партнеров по сотрудничеству являются нейтральными с фискальной точки зрения. Это значит отказ от попадания в "серую фискальную зону", которая в будущем предусматривала бы повышение налогов или консолидацию.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш согласился с Рейрсом, заявив, что бюджет принимает Сейм.

"Правительство разрабатывает, высказывает свое мнение по различным предложениям. Но окончательное решение принимает Сейм на пленарном заседании", — подчеркнул премьер.

Как сообщалось ранее, в бюджете 2022 года предусмотрены значительные средства для повышения зарплат медиков, работников сферы образования и внутренних дел. Также запланированы крупные дополнительные средства для укрепления национальной безопасности и других приоритетных мер.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

бюджет-2022 Латвия Сейм Янис Рейрс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Сколько денег можно сэкономить, подписывая документы электронным способом?
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту