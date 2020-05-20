Ректоры: реформа высшего образования недемократична и лишает вузы автономности

Ректоры латвийских вузов и руководство Латвийской академии наук распространили заявление о своем несогласии с поправками к закону о высшем образовании. Они считают, что их нужно отозвать и провести нормальную реформу.

"Абсолютно неприемлемо, что в демократическом и, хочется верить, правовом обществе такой важный вопрос как управление вузов и реформа всей системы высшего образования в Латвии решается не только без консультаций с представителями реформируемой отрасли и социальными партнерами, но, можно сказать, игнорируя все советы экспертов и специалистов отрасли", — считает академик Ойяр Спаритис, президент Академии наук.

Представители вузов недовольны тем, что их возражения не принимаются во внимание. "Аргументы вузов, академии, профсоюзов, самоуправлений, предпринимателей и даже KNAB фактически не учитываются", — возмущается Спаритис.

Представители университетов подготовили призыв Сейму, фракциям и президенту. "Мы уже не говорим о том, что нужно продолжать дискуссии и растянуть введение реформы. Мы говорим о том, что такие некачественные и политизированные поправки принимать просто нельзя. Мы призываем политиков не рушить систему высшего образования и науки", — подчеркивает Спаритис.

При этом, отмечает он, ни академия, ни ректоры вузов не против реформы как таковой — системе нужны перемены. Но они должны быть продуманными и не покушаться на фундаментальную ценность европейской науки — на автономию и свободу университетов. Контроль со стороны государства должен быть исключен.

По мнению главы академии, автономии университетов грозит принцип комплектации советов. Если в них будут не связанные с университетом люди, то университет, по сути, переходит в управление министерства образования.

В феврале 2020 года портал Delfi писал о том, что реформа оставит многие университеты без статуса вузов — среди них Лиепайский и Даугавпилсский университеты. После реформы, чтобы получить статус университета, высшая школа должна иметь как минимум 4000 студентов, а в Даугавпилсском университете сейчас учится чуть больше двух тысяч студентов.

Кроме того, 65% академического персонала университета должны иметь докторскую степень. Вуз должен регулярно присваивать докторские степени, а его научная деятельность должна быть подтверждена международно признанными научными публикациями.

У вузов будет три года, чтобы перейти на новую двухуровневую модель управления, где власть разделена между сенатом и советом. Сенат отвечает за академические вопросы, связанные непосредственно с наукой и учебой. Совет занимается вопросами развития, принимает стратегические решения. В советах будет 11 членов, большинство из которых не являются академическим персоналом университета или представителями студентов. Все члены совета должны быть компетентны в вопросах высшего образования и инноваций, иметь опыт управления организациями, управления рисками и безупречную репутацию.

18 мая правительство приняло решение передать поправки к закону о высшем образовании на рассмотрение в Сейм.