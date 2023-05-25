"Репортеры без границ" обеспокоены влиянием NEPLP на свободу слова
Foto: F64

"Репортеры без границы" — международная организация, защищающая свободу прессы — обеспокоены решением Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) оштрафовать Tvnet за "неточное" использование слова "депортация".

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На странице организации в Twitter высказывается опасение, что "это чрезмерное и опасное наказание" окажет влияние на свободу прессы.

Как уже сообщалось, Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) оштрафован на 8500 евро портал TVNET за неправильное, по его мнению, использование слова "депортация" по отношению к российским гражданам, которые могут лишиться ВНЖ Латвии. Причем использовали это слово не журналисты, а депутат Алексей Росликов из "Стабильности!", у которого брали интервью. По мнению главного редактора TVNET Тома Островскиса, такое поведение NEPLP подрывает основы демократии. Портал будет судиться.

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