ReTV: Женщина из Украины с родившимся в Латвии ребенком решила вернуться на родину

Ребенок украинской женщины, появившийся на свет в Латвии, отправится с матерью и сестрой в Украину. Мама месячного Давида опасается за свое будущее в Латвии. Она решила рискнуть. Среди военных беженцев подавляющее большинство составляют матери с детьми, которые не имеют возможности найти работу, потому что приехали сюда одни, поэтому украинки выбирают возвращение на истерзанную войной родину из-за отсутствия средств.

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Маленький Давид был одним из первых детей украинских военных беженцев, родившихся в Латвии. Его мать Алла, украинка из Винницы, на восьмом месяце беременности пешком пересекла украинско-польскую границу, пока не оказалась в Латвии. Алле, как и многим украинским беженцам, после прекращения господдержки придется искать жилье вместе с маленьким Давидом и школьницей Софией.

"Я бы с удовольствием работала, я учитель английского языка, но как мне работать, если у меня такой маленький ребенок?" — вопрошает она.

До сих пор за размещение беженцев отвечали самоуправления, но с прекращением господдержки большое количество украинцев не сможет платить за жилье по реальной рыночной цене. Алла с маленьким Давидом — одна из тех, кто собирает в дорогу сумки. Они решили вернуться в Украину.

"Мы не знаем, что будет дальше. Мы надеялись, что ситуация в Украине улучшится, но становится только хуже. Боюсь ли я вернуться? Да, я боюсь. Но выхода нет. У меня есть квартира в [Украине]. Хоть и маленькая, но моя. Пока ситуация в городе очень сложная, поедем с детьми в деревню", — объяснила Алла.

Ирина Губарчук — координатор украинских военных беженцев в Вентспилсе. Зная, что приближается момент, когда государство перестанет покрывать расходы украинских беженцев, она направила письмо в Сейм, премьер-министру и ответственным министерствам с просьбой урегулировать вопрос поддержки беженцев.

"Мы приехали в чужой город, у нас ничего нет. Ничего, кроме наших детей! Наша зарплата составляла около 300-500 евро в месяц на руки. Если мы посмотрим на рынок аренды квартир, то нужно платить 300-350-500 евро в месяц плюс коммунальные услуги. Так как же мы будем жить!?" — говорится в письме.

Координатор отмечает, что война в Украине не закончится в ближайшие месяцы, об этом должны знать как законодатели, так и неправительственные организации, которые занимаются интеграцией беженцев в Латвии. Государственная поддержка в этой ситуации должна продолжаться до тех пор, пока гражданин Украины не сможет сам себя обеспечить. На то же указывает и Фонд интеграции общества.

"Часть этих людей останется в латвийском обществе хотя бы потому, что им некуда возвращаться. Мы знаем, что в Украине есть города, которые полностью уничтожили", — отметила директор секретариата Фонда интеграции общества Зайга Приеде.

С начала войны, которую Россия ведет в Украине, в Латвии зарегистрировано около 30 000 украинских гражданских лиц, но нет точных данных, сколько людей уехало из Латвии в Украину, сколько мигрирует между странами Евросоюза и сколько ищут жилье и работу, находясь в латвийских самоуправлениях.