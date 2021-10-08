Режим чрезвычайной ситуации в Латвии может начать действовать уже в ночь на субботу, 9 октября
Foto: Valsts kanceleja

Такое мнение на внеочередном заседании Кабинета министров высказал директор Государственной канцелярии Янис Цитковскис. Ранее предусматривалось, что режим чрезвычайной ситуации начнет действовать в понедельник, 11 октября.

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Министр юстиции Янис Борданс (Новая Консервативная партия) заявил, что режим ЧС должен начать действовать незамедлительно — и это правильное решение.

Чрезвычайная ситуация будет объявлена в стране на три месяца — то есть, почти до середины января следующего года.

Совет по кризисному управлению утвердил в ночь с четверга на пятницу пакет ограничений: школы продолжат работать очно, в торговые центры будут пускать только привитых и переболевших, невакцинированные смогут очно закупаться только в магазинах с товарами первой необходимости. Ко всем работникам государственных и самоуправленческих учреждений будет выдвинуто требование обязательной вакцинации (ранее — только к медикам, педагогам, социальным работникам). Работодателям в частном секторе могут рекомендовать обязать вакцинировать некоторых сотрудников. Власти призывают всех, кто может себе это позволить, перейти на удаленный режим работы. Подробнее — здесь.

Решения Совета по кризисному управлению должен утвердить Кабинет министров, только тогда они вступят в силу.

Заседание Кабинета министров началось в 17.00, однако обсуждение тормозит то, что рассматриваемый документ об объявлении чрезвычайной ситуации еще не загружен в систему. Это затрудняет работу, перед глазами у министров нет текста документа. Министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!) обещает, что сейчас документ в системе появится. Работники ответственного за подготовку проекта решения Министерства здравоохранения вносят последние коррективы.

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Чрезвычайная ситуация пандемия Covid-19 Даниэл Павлютс Кабинет министров Янис Борданс
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