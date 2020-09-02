Рига без отопления. Как клиентам RNP предложили погасить долг соседа

Муниципальное предприятие Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) разослало своим клиентам анкету. В сопроводительном письме говорится, что отопление в доме могут и не подключить, если не будет погашен текущий долг перед Rīgas siltums.

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Жильцам предлагается два варианта решения проблему. В первом случае, долг можно погасить за счет накоплений дома, во втором варианте, перейти на прямые платежи с Rīgas siltums. RNP отмечает, что долг клиентов за теплоэнергию превышает 10 млн евро.

Как пояснил представитель RNP Кристс Лейшкалнс, цель предприятия – мобилизовать собственников жилья, чтобы они приняли решение о дальнейшем алгоритме в отопительный сезон, а также отменить посредничество между управляющей организацией и поставщиком услуг.

Как уже ранее писал портал Delfi, по действующему в Латвии законодательству клиентом перед Rīgas siltums является не отдельно взятый владелец квартиры, а дом целиком. Выходит, если из-за недобропорядочного должника возникает долг, страдает дом целиком.

О том, что одной осенью многие жилые дома в Риге могут остаться без отопления, ранее говорило прежнее руководство RNP (подробнее читайте здесь). Прошел год, но решение по сути так и не найдено. Вопрос должников муниципальное предприятие по обслуживанию домов похоже решило переложить на плечи собственников квартир, которые им доверили управление домом. Поэтому неудивительно, что владельцы возмущены, в социальных сетях обсуждаются варианты «наказания» управляющего, в том числе подачу коллективного иска о возмещении убытков, причиненных бездействием RNP.

Почему RNP не удается решить проблему должников? Управляющая организация ссылается на то же законодательство и «черепашью» судебную систему, а также лобби банков, которые якобы не спешат погасить долги по квартплате после продажи заложенного жилья. К тому же политики и управленцы призывают собственников жилья самим проявлять инициативу и убеждать должников. При этом RNP отказывается давать списки должников, прикрываясь законом о защите личных данных. Как соседи должны решать проблемы дома? Этот вопрос остается открытым.

Что делать собственникам квартир?

RNP предлагает жильцам погасить долги за счет накоплений дома. Но эти деньги собираются для ремонта дома, а не для того, чтобы погасить долг соседей, возмущаются собственники.

В интервью передаче «Домская площадь» LR4 Лейшкалнс признал, что RNP действительно не имеет права оплачивать долг из средств другого назначения, но эти деньги предлагается использовать как краткосрочный заем, потому что взыскание с должников занимает время, а подключать отопление надо. «Если мы смотрим на этот год — то долговая сумма не за старые услуги, оказанные давно, 10-15 лет назад. Мы говорим о долге по последнему отопительному сезону. И если дом принимает решение о том, что долг может быть погашен из средств накопительного фонда, то в том же решении указывается также что как только будут возвращены эти средства от должников, они будут зачислены назад в накопительный фонд. Который очень важен для приведения дома в порядок. Это рассматривается только как временное решение на данный момент, на начало отопительного сезона», - поясняет Лейшкалнс.

Второй вариант – перейти на прямые платежи с Rīgas siltums. Как пояснили агентству LETA на предприятия, условия останутся прежними. Разница в том, что из схемы исключен посредник в лице RNP. Но договор вновь будет заключен на весь дом, поэтому жильцам придется выдвигать уполномоченное лицо. Счета же будут приходить каждому владельцу квартиры. Но за подготовку такого счета придется раскошелится – по 2,73 евро без НДС в месяц с каждой квартиры. Выходит, что оплата отопления станет дороже.

В Rīgas siltums собственникам жилья советуют требовать от управляющей организации активнее работать с должниками, а также договориться между собой о создании фонда на погашение задолженностей. При прямых расчетах с Rīgas siltums платежная дисциплина должна вырасти, уверяют на предприятии. Но при накоплении очередного долга его все равно придется погашать.