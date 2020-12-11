Рига, Даугавпилс и Елгава продолжают лидировать по числу новых случаев Covid-19
Foto: LETA

Почти 40% новых случаев Covid-19, выявленных в четверг, зарегистрированы в Риге. Число заражений продолжает расти в Даугавпилсе, Елгаве и ее окрестностях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Как уже сообщалось, в четверг, 10 декабря, в Латвии было выявлено 680 новых случев коронавируса. В стационары поместили 87 новых пациентов, общее число госпитализированных с диагнозом Covid-19 в Латвии достигло 743 человек.

В Риге в четверг зарегистрировали 266 новых случаев заражения, а общее число случаев в столице за 14 дней составляет 3192. В Даугавпилсе зарегистрировали 87 новых пациентов, общее количество больных за 14 дней достигло 1108.

В Елгаве было зарегистрировано 22 новых случая заражения, а общее количество увеличилось до 412 за последние две недели. В Озолниекском крае зарегистрировано 20 новых зараженных, общее количество увеличилось до 106.

В Юрмале зарегистрировано 19 новых случаев Covid-19, в Вилянском крае — 18, в Вентспилсе — 17, в Екабпилсе — 15, в Резекне — 11.

В настоящее время в Латвии есть только одно самоуправление — Балтинавский край, где за последние 14 дней не зарегистрировано ни одного случая Covid-19.

Всего с начала пандемии в Латвии коронавирусом заразились 24 386 человек. За последние сутки было проведено 10 356 тестов, количество положительных результатов составило 6,6%. При показателе выше 4% заболеваемость считается уже неконтролируемой.

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Source

rus.DELFI.lv LETA

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Source

rus.DELFI.lv LETA

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Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
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