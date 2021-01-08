Рига и Даугавпилс продолжают лидировать по числу новых случаев Covid-19

Почти 30% новых случаев Covid-19, выявленных в четверг, зарегистрированы в Риге, а еще 10% — в Даугавпилсе, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Как уже сообщалось, в четверг, 8 января, в Латвии было выявлено 1237 новых случев коронавируса. В стационары поместили 155 новых пациентов, общее число госпитализированных с диагнозом Covid-19 в Латвии достигло 1166 человек.

В Риге в четверг зарегистрировали 378 новых случаев заражения, а общее число случаев в столице за 14 дней составляет 3650. В Даугавпилсе зарегистрировали 127 новых пациентов, общее количество больных за 14 дней достигло 1020.

В Резекне за последние сутки зарегистрировано 54 новых случая заражения, а общее количество за последние две недели увеличилось до 498 человек. В Талсинском крае выявлены 49 новых зараженных, в Елгаве — 41.

В Резекненском крае зарегистрировали 33 новых случая Covid-19, в Екабпилсе и Вентспилсе — по 32, в Добельском крае — 23, в Даугвпилсе и Лимбажском крае — по 22.

По общему числу заболевших за последние 14 дней лидируют Рига (3650 человек), Даугавпилс (1020), Резекне (498), Елгава (422), Екабпилс (365), Талсинский край (315), Лиепая (246) и Юрмала (245).

Всего с начала пандемии в Латвии коронавирусом заразились 47 782 человек. За последние сутки было проведено 12 799 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 9,7%. При показателе выше 4% заболеваемость считается уже неконтролируемой.