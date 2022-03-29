Рига выделит средства на организацию курсов латышского языка для украинских беженцев
Foto: LETA

На заседании Комитета Рижской думы по финансовым и административным делам были приняты правила, предусматривающие порядок, согласно которому самоуправление поддерживает реализацию и организацию проектов по интеграции общества, в том числе курсов по изучению латышского языка для украинских беженцев.

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Как сообщили агентству LETA в Управлении коммуникациями Рижской думы, муниципалитет обеспечивает финансовую поддержку неправительственным организациям и коммерческим обществам для достижения определенной цели. Также самоуправление оказывает поддержку деятельности и развитию микрорайонов города.

Новые правила определяют объем финансирования и порядок его выделения в конкурсах проектов общественной интеграции и участия, а также порядок оказания поддержки неправительственным организациям в проведении мероприятий.

В конкурсах предусмотрено предоставление финансовой поддержки неправительственным организациям на мероприятия по интеграции общества, инициативы микрорайонов и мероприятия по способствованию участию, а также организацию курсов латышского языка для взрослых.

В этом году общий объем финансирования реализации проектов социальной интеграции и участия составляет 350 000 евро, из которых 150 000 евро предназначены для мероприятий неправительственных организаций по социальной интеграции, 130 000 евро — для курсов латышского языка для взрослых и 70 000 евро — для инициатив микрорайонов.

До сих пор эти конкурсы проектов реализовывал Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы, но с марта этого года их организация была передана Рижскому центру жителей микрорайонов.

Кроме того, согласно новым правилам, неправительственные организации, которые работают в сфере общественной интеграции, смогут временно безвозмездно пользоваться определенные помещения, принадлежащие самоуправлению. Также они смогут бесплатно пользоваться муниципальным оборудованием для мероприятий.

Поддержку на организацию мероприятий смогут получить работающие в Риге общества, которые объединяют различные социальные группы, способствуют межкультурному диалогу и толерантности, сокращению дискриминации и развитию гражданского общества, поддерживают волонтерство и помогают интеграции новоприбывших жителей.

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