Rīgas satiksme: из-за болезни водителей изменится расписание общественного транспорта
Foto: LETA

Из-за болезни водителей общественного транспорта в Риге ожидаются изменения в расписании, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

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В настоящее время среди водителей Rīgas satiksme наблюдается высокая заболеваемость Covid-19 и другими вирусами, в результате чего невозможно полностью обеспечить выполнение расписания транспорта.

Сегодня, 1 ноября, в 12 часов состоится пресс-конференция, на которой расскажут об изменениях в расписании общественного транспорта Риги.

В пресс-конференции примут участие заместитель председателя Рижской думы Вилнис Кирсис и председатель правления Rīgas satiksme Джинета Иннуса.

Ранее руководительница Rīgas Satiksme Джинета Иннуса сообщила, что предприятие обратилось в Инспекцию здравоохранения, так как большое количество невакцинированных работников предъявило справки о нетрудоспособности.

В инспекции подтвердили, что после того, как в Латвии объявили чрезвычайную ситуацию, в учреждение поступает все больше заявок — работодатели подозревают, что справки о нетрудоспособности могут быть не обоснованы, и просят инспекцию это проверить.

Заявки поступили на 85 сотрудников из одного учреждения, рассказали в инспекции. Работодатели связывают это с предупреждением работников о необходимой вакцинации.

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