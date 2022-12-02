Rīgas satiksme напоминает работающим пенсионерам продлить скидку на проезд

Rīgas Satiksme напоминает работающим пенсионерам загрузить 100% скидку в свои действующие электронные билеты, чтобы со 2 января продолжить пользоваться общественным транспортом бесплатно.

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Со 2 января 2023 года пенсионеры трудоспособного возраста, задекларированные в Риге, смогут пользоваться общественным транспортом со 100% скидкой. С 1 декабря получить скидку на бесплатный проезд в общественном транспорте можно в билетных автоматах, расположенных на остановках или в торговых центрах.

С 1 декабря Rīgas satiksme призывает работающих пенсионеров подойти к автоматам по продаже билетов и загрузить в свой эталон 100% скидку. Чтобы получить скидку, не нужно оформлять новый эталон, выписка из VSAA также не требуется.

Продлить скидку можно также в пунктах у диспетчеров на конечных остановках.

Список пунктов:

Kurzemes prospekts 110a;

Baltā iela 2a;

Maskavas iela 270;

Meža prospekts 1a;

Pulkveža Brieža iela 47;

Spīķeru iela 1;

Lidoņu iela 6;

Hipokrāta iela 2h;

Višķu iela 12a;

Dzelzavas iela 105;

Katlakalna iela 10;

Murjāņu iela 58;

Kurzemes prospekts 137;

Parādes iela 36a;

J.Endzelīna 11

Līvciema iela 48

Работающие пенсионеры, которые задекларированы в Риге и еще не оформили эталон, могут сделать это в одном из центров обслуживания клиентов. С собой нужно иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или eID карту) и пенсионное удостоверение. Выписка из VSAA не нужна.

Адреса центров обслуживания клиентов:

Kurzemes prospekts 137

Prāgas ielā 1

Spīķeru ielā 1

Brīvības ielā 49/53

Brīvības gatvē 384B

Чтобы не пришлось долго стоять в очереди, на визит в центр обслуживания клиентов можно записаться заранее, по телефону 20361862 или на сайте.

Для работающих жителей, которые вышли на пенсию по выслуге лет, со 2 января 2023 года месячный проездной будет стоить 15 евро.

Ранее сообщалось, что с начала следующего года в Риге вводится новая система оплаты единоразового проезда и проездных билетов в общественном транспорте. Стоимость месячного проездного уменьшится на 40% — единый месячный проездной билет на все виды общественного транспорта (трамвай, троллейбус и автобус) будет стоить 30 евро — ранее он стоил 50 евро.

Вместо более чем 135 видов проездных билетов останутся только несколько. Школьники и пенсионеры продолжат ездить бесплатно.

Изменения должны мотивировать жителей регулярно использовать общественный транспорт, а также помочь оптимизировать маршрутную сеть. Депутат Рижской думы от "Нового Единства" Олаф Пулкс также говорил о том, что временные билеты дают еще и возможность более грамотно продумать маршрут — чтобы пассажирам удобно делать пересадки, что сделает город более мобильным.