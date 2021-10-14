Rīgas satiksme отменит льготы на проезд для непривитых пассажиров
Foto: LETA

С 25 октября совершеннолетние жители столицы, у которых нет действующего ковид-сертификата, должны будут покупать билеты на общественный транспорт за полную цену. Об этом сообщает муниципальное предприятие Rīgas satiksme (RS) на своей странице в соцсети Twitter.

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RS напоминает, что льготы на проезд в общественном транспорте Риги сохранятся для инвалидов 1-й и 2-й группы.

Компания пока не уточнила, что случится с теми билетами, которые уже куплены. На данный момент RS занимается разработкой технических решений. Более подробная информация о том, как будет работать новый порядок торговли билетами, предприятие предоставит позже.

Ранее сообщалось, что RS не в силах разделить потоки пассажиров общественного транспорта на вакцинированных и непривитых, поэтому предприятие ищет способ, с помощью которого получить данные о действующих сертификатах от государственных инстанций.

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