Римшевича будут судить за покупку фальшивого ковид-сертификата

Бывшего президента Банка Латвии Илмара Римшевича будут судить и за покупку поддельного сертификата о прививке от Covid-19, сообщает Латвийское телевидение.

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Ранее без имен сообщалось, что прокуратура направила в Рижский городской суд уголовное дело в отношении мужчины за приобретение сертификата о прививке от Covid-19.

Мужчине инкриминируют незаконную передачу благ другому лицу с целью получения ковид-сертификата без вакцинации и использование этого сертификата.

Обвиняемый через посредника передал 400 евро другому лицу, уполномоченному на проведение оплачиваемых государством прививок и документальное оформление факта прививки, для совершения действий, в результате которых будет получен цифровой сертификат Covid-19 в системе электронного здравоохранения.

В результате в систему электронного здравоохранения была введена ложная информация о том, что обвиняемый якобы был привит от Covid-19. Обвиняемый, зная, что сертификат о прививке фальшивый, использовал его и свободно перемещался во время пандемии.