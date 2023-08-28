Ринкевич: искоренение коррупции - вопрос национальной безопасности
Foto: LETA

Коррупция не только замедляет процветание Латвии - ее искоренение имеет решающее значение для национальной безопасности, заявил в понедельник президент Эдгар Ринкевич.

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Как сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис, Ринкевич встретился в понедельник в Рижском замке с руководителем Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Екабом Страуме, чтобы ознакомиться с планами и текущими делами KNAB.

Ринкевич призвал KNAB информировать о действиях, которые обеспечат общественное доверие к KNAB и повысят решимость людей сообщать о случаях коррупции, например, при расследовании уголовных преступлений на госслужбе.

"Рассчитываю, что активная деятельность KNAB позволит восстановить доверие латвийского общества к государственному управлению и к государству в целом", - подчеркнул президент.

Также обсуждалось укрепление правоохранительных органов для борьбы с экономическими преступлениями.

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