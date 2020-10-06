Ринкевич: Россия несет полную ответственность за отравление Навального

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич считает, что Россия должна нести ответственность за использование боевого химического вещества, которое относится к группе ядов "Новичок", при отравлении оппозиционера Александра Навального.

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Министр напомнил в соцсетях, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила, что Навальный был отравлен веществом типа "Новичок".

"Россия несет полную ответственность за использование этого запрещенного химического оружия", — подчеркнул Ринкевич.

Он добавил, что Латвия призывает страны Европейского Союза принять решительные меры против нарушения этих международных норм.

Ранее Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен химический нервно-паралитическим ядом группы "Новичок".

По словам официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта, результаты, полученные в референтных лабораториях по заказу ОЗХО, совпадают с данными спецлабораторий в Германии, Швеции и Франции.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа, он потерял сознание на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске оппозиционера госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в Берлин. Политик находился в искусственной коме 19 суток.

Проведя по просьбе берлинской клиники "Шарите" токсикологический анализ проб, взятых у Навального, эксперты спецлаборатории бундесвера обнаружили в них следы нервно-паралитического вещества группы "Новичок". Позднее к аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции. Москва отрицает все обвинения в причастности к покушению на оппозиционера.