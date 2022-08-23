Ринкевич: условия получения временного ВНЖ для граждан России будут строже, чем для граждан Беларуси

Готовящиеся изменения в Иммиграционном законе, предусматривающие ограничения на выдачу и видом на жительство гражданам России и Беларуси, в отношении россиян будут строже, чем в отношении белорусов, заявил во вторниу на выездном заседании правительства в Лудзе министр иностранных дел Эдгар Ринкевич ("Новое Единство"). Исключение коснется высококвалифицированных работников, привлеченных из Беларуси.

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Мэр Даугавпилса Андрейс Элксниньш ("Согласие") на заседании правительства, ссылаясь на опрос латгальских предпринимателей, заявил, что бизнесменов беспокоит влияние поправок к Закону об иммиграции на рабочую силу. В частности, он подчеркнул необходимость привлечения компаниями рабочей силы из Беларуси.

По словам Элксниньша, изменения в законе негативно повлияют на деятельность таких компаний, как Regula Baltija, Axon Cable, Stream Labs, Latvijas Maiznieks, East Metal и других.

Мэр Даугавпилса процитировал мнение компании Regula Baltija, которая обеспокоена своим дальнейшим существованием, если будет закрыта возможность привлекать рабочую силу из Беларуси. Компания сообщает, что в результате изменений в Законе об иммиграции ее сотрудники будут переведены в польский офис.

В ответ на сказанное Элксниньшем, Ринкевич заявил, что между гражданами России и Беларуси будет разница. То есть правила пребывания в Латвии для граждан России будут более строгим, чем для граждан Беларуси, поскольку

существуют более высокие риски безопасности, связанные с гражданами РФ.

Министр внутренних дел Кристапс Эклонс (AP!) также пообещал, что высококвалифицированная рабочая сила труд — это исключение и что люди этой категории будут оцениваться особо. Если они соответствуют требованиям, то рабочие визы этих людей в Латвии будут продлены.

Министерство внутренних дел (МВД) заявило в социальной сети Facebook, что поправки к Закону об иммиграции не ограничат возможность для представителей оппозиции Беларуси получить визу на основании гуманитарных соображений или временный ВНЖ на основании международную защиту.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") заявил на заседании правительства, что ситуации получателей временного ВНЖ очень разнятся. Например, есть люди, которые получили такие разрешения в Латвии только для того, чтобы путешествовать по Европе, покупая здесь недвижимость. Однако есть люди, которые здесь работают и имеют здесь семьи, а в некоторых случаях даже интегрируются в латвийское общество.

Кариньш также подчеркнул, что у государства нет желания затрагивать с помощью внесения поправок в Иммиграционный закон людей, которые интегрированы в латвийское общество.

Как уже сообщалось, МВД подготовило поправки к Иммиграционному закону, предусматривающие, что до 30 июня 2023 года не будут выдавать повторные временные ВНЖ гражданам России и Беларуси. Пока это только проект, который будет рассмотрен правительством на следующей неделе.