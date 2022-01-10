Рижская дума: для улучшения качества воздуха в столице количество авто должно сократиться на 20%

Для улучшения качества воздуха в Риге количество автомобилей в центре города должно сократиться на 20%, заявил в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 председатель Комитета по жилищным вопросам и окружающей среде Рижской думы Эдмундс Цепуритис.

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Он пояснил, что переговоры о возможных решениях по улучшению качества воздуха в столице уже начались и их участники рассматривают несколько сценариев по снижению уровня загрязнения воздуха. Начат и разговор о введении платы за въезд в Ригу, поскольку это одно из решений, которым пользуются в других городах мира.

"Для уменьшения влияния качества воздуха на здоровье необходимо сократить количество автомобилей в центре столицы на 20%. Если получится достаточно улучшить общественный транспорт и велополосы, думаю, что уже сейчас 20% водителей с удовольствием откажутся от автотранспорта, например, из-за расходов", — указал депутат Рижской думы.

Однако Цепуритис добавил, что решения по улучшению качества воздуха будут приняты после окончания исследования. В свою очередь, введение платы за въезд в центр Риги является одним из "конечных" решений.

"Главная цель — улучшение качества воздуха в столице", — подчеркнул Цепуритис.

Ранее председательница Комитета городского развития Инесе Андерсоне в интервью Латвийскому радио указала, что одной из возможных мер по ограничению эмиссий могло бы стать введение платы для частного транспорта за въезд в центр Риги.

Она пояснила, что в зону низкой эмиссии в историческом центре столицы планируется установить, чтобы мотивировать людей передвигаться на общественном транспорте и пересаживаться на экологичные транспортные средства, таким образом снижая загрязнение воздуха и делая окружающую среду более здоровой и приятной для проживания и работы.

Ранее вице-мэр Риги Вилнис Кирсис заявил в интервью LETA, что в ближайшие годы в центре столицы могут быть введены ограничения на передвижение частного транспорта. Не исключено также, что будут вводиться ограничения на размер двигателей автотранспорта.

Кабинет министров, в свою очередь, утвердил план улучшения качества воздуха, который также предусматривает создание зон низкой эмиссии. В Риге такой зоной может стать весь центр города между Даугавой и железнодорожным кольцом.

Не исключено также, что будут вводиться ограничения на размер двигателей автотранспорта, заявил Кирсис.

Введение такой зоны сократит поток автомобилей в центре столицы.