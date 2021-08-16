Рижская дума ищет юристов, чтобы вернуть переплаченные "строительному картелю" деньги

Рижская дума ищет юристов, чтобы оценить возможность вернуть убытки, нанесенные самоуправлению "строительным картелем", заявил мэр Риги Мартиньш Стакис.
Сумма пока что не подсчитана, но по Закону о конкуренции это может быть до 10% от расходов на каждый проект, что в сумме получается до 20 миллионов евро. В законе сказано, что если не доказано обратное, то следует считать, что картель нанес ущерб и в результате цена на услуги входящих в него предприятий была завышена на 10%.
Сначала самоуправлению нужно, чтобы его признали потерпевшей стороной. Оно заключит контракт с каким-нибудь адвокатским бюро, у которого есть опыт в подобных вещах. Юристы оценят каждый проект в отдельности и решат, в каких случаях имеет смысл обращаться в суд, а в каких хватит переговоров со строителями.
Как ранее уже сообщалось, из-за выявленного картеля строителей существует риск, что Латвии придется вернуть фондам ЕС большие суммы денег. Существование картеля не только привело к искусственному удорожанию стоимости конкретных строительных проектов, но и задерживало поток инвестиций в страну, из-за чего существует риск, что Латвия и честные предприниматели в будущем получат меньше денег на развитие.
Совет по конкуренции констатировал картель строительных предприятий, участвовавших в 70 закупках на сумму 686 989 991 евро. Десять предприятий оштрафованы на 16 652 927 евро. В их число входят Skonto būve, Latvijas energoceltnieks, Velve, Arčers, Rere būve, Re&Re, RBSSKALS būvvadība, Abora, LNK Industries и Merks. Компания RBSSKALS būvvadība уже ликвидирована, поэтому штраф ей не начислялся. Среди государственных проектов была эстрада Межапарка, дворец культуры "Зиемельблазма", Национальный художественный музей. Сумма штрафа составила 16 652 927 евро.
В проектах фондов ЕС действует принцип нулевой терпимости к мошенничеству и коррупции. Если было зафиксировано нарушение конкуренции, то CFLA обязано сделать финансовую коррекцию. В зависимости от ситуации, снижение поддержки фондов может составлять 100%, если доказана причастность заказчика. Коррекция в 25% осуществляется, если в процедуре закупки участвовали только участники картеля и конкуренция была существенно ограничена. 10% коррекция положена, если претенденты заключили тайное соглашение без помощи лица, участвующего в системе управления и контроля фондами ЕС.
Все закупки проводились в годы правления Нила Ушакова (Согласие). Он отказался давать интервью Латвийскому телевидению, однако прислал письменный ответ. Бывший градоначальник утверждает, что о картеле не знал и выразил сожаление, что сговор строителей мог привести к удорожанию строительства.
Ушаков отметил, что за закупки и сметы отвечал Департамент имущества, комитет имущества и соответствующие должностные лица. Департаментом имущества долгое время руководил Олег Буров (ЧСР). Он отказался давать интервью Латвийскому телевидению.
Записи разговоров строителей свидетельствуют о том, что заказчики были причастны к нарушениям. Например, в случае эстрады в Межапарке неназванный заказчик указал, чтобы было бы хорошо, если в конкурсе победит фирма Re&Re и пообещал, что никто не допустит победы Arčers.
В разговоре о реконструкции Рижского замка представитель фирмы Velve Марис Мартинсонс указал, что ему заказчик сказал "ставьте любого строителя, кроме Re&Re" и "чтобы не было Skonto". Заказчиком реконструкции было госпредприятие Valsts nekustamie īpašumi.