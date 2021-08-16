Рижская дума ищет юристов, чтобы вернуть переплаченные "строительному картелю" деньги

Рижская дума ищет юристов, чтобы оценить возможность вернуть убытки, нанесенные самоуправлению "строительным картелем", заявил мэр Риги Мартиньш Стакис.

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Сумма пока что не подсчитана, но по Закону о конкуренции это может быть до 10% от расходов на каждый проект, что в сумме получается до 20 миллионов евро. В законе сказано, что если не доказано обратное, то следует считать, что картель нанес ущерб и в результате цена на услуги входящих в него предприятий была завышена на 10%.

Сначала самоуправлению нужно, чтобы его признали потерпевшей стороной. Оно заключит контракт с каким-нибудь адвокатским бюро, у которого есть опыт в подобных вещах. Юристы оценят каждый проект в отдельности и решат, в каких случаях имеет смысл обращаться в суд, а в каких хватит переговоров со строителями.

Как ранее уже сообщалось, из-за выявленного картеля строителей существует риск, что Латвии придется вернуть фондам ЕС большие суммы денег. Существование картеля не только привело к искусственному удорожанию стоимости конкретных строительных проектов, но и задерживало поток инвестиций в страну, из-за чего существует риск, что Латвия и честные предприниматели в будущем получат меньше денег на развитие.

Совет по конкуренции констатировал картель строительных предприятий, участвовавших в 70 закупках на сумму 686 989 991 евро. Десять предприятий оштрафованы на 16 652 927 евро. В их число входят Skonto būve, Latvijas energoceltnieks, Velve, Arčers, Rere būve, Re&Re, RBSSKALS būvvadība, Abora, LNK Industries и Merks. Компания RBSSKALS būvvadība уже ликвидирована, поэтому штраф ей не начислялся. Среди государственных проектов была эстрада Межапарка, дворец культуры "Зиемельблазма", Национальный художественный музей. Сумма штрафа составила 16 652 927 евро.

В проектах фондов ЕС действует принцип нулевой терпимости к мошенничеству и коррупции. Если было зафиксировано нарушение конкуренции, то CFLA обязано сделать финансовую коррекцию. В зависимости от ситуации, снижение поддержки фондов может составлять 100%, если доказана причастность заказчика. Коррекция в 25% осуществляется, если в процедуре закупки участвовали только участники картеля и конкуренция была существенно ограничена. 10% коррекция положена, если претенденты заключили тайное соглашение без помощи лица, участвующего в системе управления и контроля фондами ЕС.

Все закупки проводились в годы правления Нила Ушакова (Согласие). Он отказался давать интервью Латвийскому телевидению, однако прислал письменный ответ. Бывший градоначальник утверждает, что о картеле не знал и выразил сожаление, что сговор строителей мог привести к удорожанию строительства.

Ушаков отметил, что за закупки и сметы отвечал Департамент имущества, комитет имущества и соответствующие должностные лица. Департаментом имущества долгое время руководил Олег Буров (ЧСР). Он отказался давать интервью Латвийскому телевидению.

Записи разговоров строителей свидетельствуют о том, что заказчики были причастны к нарушениям. Например, в случае эстрады в Межапарке неназванный заказчик указал, чтобы было бы хорошо, если в конкурсе победит фирма Re&Re и пообещал, что никто не допустит победы Arčers.

В разговоре о реконструкции Рижского замка представитель фирмы Velve Марис Мартинсонс указал, что ему заказчик сказал "ставьте любого строителя, кроме Re&Re" и "чтобы не было Skonto". Заказчиком реконструкции было госпредприятие Valsts nekustamie īpašumi.