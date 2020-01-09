Рижская дума не теряет надежды монополизировать рынок вывоза мусора

В Рижской думе все еще рассматривают возможность монополизировать рынок вывоза мусора, в эфире передачи TV3 "900 sekundes" сказала глава Совета по конкуренции Скайдрите Абрама.

Она указала - в объявленном Рижской думой конкурсе есть условие, что закупка будет действовать до тех пор, пока Совет по конкуренции не примет благоприятное Tīrīga решение по делу о монополизации рынка вывоза мусора. "Это значит, что Рижская дума не теряет надежды создать в Риге монополию. Рижская дума не изменила свое мышление", — сказала Абрама.

По мнению Абрамы, такая ситуация не способствует привлечению серьезных претендентов к участию в конкурсе:

"Какой нормальный инвестор будет участвовать в конкурсе по закупке услуг вывоза мусора, если в нем есть условие, что Рижская дума может в любой момент отменить результат конкурса?"

Глава Совета по конкуренции рассказала, что ее учреждение попросило у Рижской думы подготовить план того, как самоуправление обеспечит конкуренцию на рынке управления отходами. Полученная советом информация ее не удовлетворила, так как создается впечатление, что Рижская дума сама не знает, как организовать вывоз мусора. Это позволяет внешним игрокам диктовать условия.

Как уже сообщалось, в декабре 2019 года Департамент жилья и среды Рижской думы объявил повторный конкурс по управлению отходами в столице. Претенденты могут подавать свои предложения до 16 января, однако, предприятие Eco Baltia vide подало жалобу на конкурс.

Ранее Eco Baltia vide и Clean R создали совместное предприятие, выигравшее в конкурсе по вывозу мусора в Риге. В результате предприятие Tīrīga получило право 20 лет вывозить мусор в столице. В сентябре прошлого года Совет по конкуренции решил остановить договор с Tīrīga, так как ведомство увидело риск злоупотребления доминирующим положением. Чтобы обеспечить непрерывный вывоз мусора, правительство 11 сентября объявило чрезвычайную ситуацию в Риге, она завершится 12 марта этого года.