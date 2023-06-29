Рижская дума создала следственную комиссию по оценке деятельности Департамента сообщения; "Прогрессивные" жалуются на "Новое Единство" в KNAB

В Рижской думе продолжаются бои между коалиционными партнерами — "Прогрессивными"/Par! и "Новым Единством". Большинство депутатов Рижской думы проголосовали за создание следственной комиссии, которая займется оценкой деятельности Департамента сообщения, как на этом настаивало "Новое Единство". А глава фракции "Прогрессивных"/Par! в Рижской думе Мартиньш Коссович пожаловался в Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB), что политики от "Нового Единства" оказывают давление и угрожают.

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В четверг, 29 июня, Рижская дума рассматривала проект решения о создании следственной комиссии, которая займется оценкой деятельности Департамента сообщения. Этот вопрос, напомним, расссорил две коалиционные политические силы — "Прогрессивных"/Par! и "Нового Единства". Мэр Риги Мартиньш Стакис состоит во фракции "Прогрессивных"/Par!, а вице-мэр Вилнис Кирсис — член "Нового Единства". Конфликт между партнерами обострился уже настолько, что речь может пойти о распаде правящей коалиции.

16 июня, напомним, было принято решение об исполнения обязанностей и.о. директора Департамента сообщения Рижской думы Яниса Вайводса. Исполнительный директор Риги Янис Ланге заявил, что Вайводс возможно причастен к бесхозяйственным тратам в размере нескольких миллионов евро. В свою очередь, вице-мэр Риги Кирсис встал на защиту Вайводса.

"Прогрессивные"/Par! настаивают на том, что оценивать деятельность Вайводса и вверенного ему департамента должно бюро исполнительного директора Риги Яниса Ланге. "Новое Единство", считая, что нельзя доверять бюро Ланге, настаивает на создании следственной комиссии. При этом "Прогрессивные"/Par! впрямую обвиняют "Новое Единство" в попытке скрыть разбазаривание 7 млн евро в Департаменте сообщения.

А был ли моббинг?

Первые полчаса заседания, посвященнного созданию следственной комиссии, депутаты Рижской думы посвятили советнику исполнительного директора Риги Яниса Ланге — Марису Кноксу.

"Это очень непрофессиональная и личная попытка свести со мной счеты — и с работниками, которыми я руковожу. Это результат длительного моббинга в отношении меня. Его уже долгое время осуществляет советник исполнительного директора Марис Кнокс. В этом случае после получения сигналов от нас потребовали объяснения, которые нужно предоставить в течение двух дней. Запросив огромный объем информации! Я был вынужден готовить объяснения до пол-второго ночи", — так отзывался о Кноксе в интервью Латвийского радио в день отстранения от должности Янис Вайводс.

Личность Кнокса настолько заинтересовала депутатов, что они захотели заслушать самого советника исполнительного директора лично. Примерно полчаса было потрачено на то, чтобы выяснить, можно ли позволить выступать на заседании Рижской думы Кноксу, если он был изначально не заявлен в качестве докладчика. Выяснилось, что можно, но не в рамках доклада вице-мэра Риги Вилниса Кирсиса о создании следственной комиссии. Депутаты задумались и ушли на перерыв.

Самоотвод Булгаковой

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Вернувшись на заседание, мэр Риги Мартиньш Стакис взволнованно сообщил депутатам, что во время перерыва получил важную информацию. Оказывается, глава Юридического управления Рижской думы Наталия Булгакова, которая фигурирует в проекте решения как председатель следственной комиссии, сообщила, что не может занять предложенную должность, поскольку находится в конфликте интересов.

Сама Наталия Булгакова — как глава Юридического управления и фактически главный юрист столичного самоуправления — всегда присутствует на заседании Рижской думы, так это было и сейчас. Булгакова сначала сообщила, что конфликт интересов каким-то образом связан с тем, что в договорах Департамента сообщения фигурирует компания Ceļu Pārvalde. Об этом Булгакова узнала совсем недавно, и поняла, что никак не может возглавить комиссию. Призналась, что накануне даже плохо спала. Признание главного юриста Рижской думы стало сюрпризом, в том числе, и для вице-мэра Риги Вилниса Кирсиса, который настаивал на создании комиссии под ее руководством. Позже Булгакова заявила, не вдаваясь в подробности, что конфликт интересов связан с деятельностью ее брачного партнера.

Депутаты задались резонным вопросом — можно ли проголосовать за создание следственной комиссии, если в документе о создании комиссии обозначена, что ее возглавит Булгакова, которая взяла самоотвод? На этот вопрос Наталия Булгакова ответила уже как главный юрист Рижской думы — что все-таки с юридической точки зрения это несколько некорректно. Депутаты вновь задумались и ушли на перерыв.

Коссович пожаловался в KNAB

Вернувшись с перерыва, депутаты так и не поняв до конца, будет ли дееспособна следственная комиссия, если она изначально обезглавлена, начали дебаты "за" и "против" создания следственной комиссии.

"Бывает большая ложь, бывает маленькая ложь, а бывает — Мартиньш Коссович", — провозгласил с трибуны депутат Рижской думы от "Нового Единства" Олаф Пулкс, агитировавший за создание комиссии. Он возмутился тем, что глава фракции "Прогрессивных"/Par! в Рижской думе Мартиньш Коссович фактически обвинил "Новое Единство" в том, что оно покрывает разбазаривание 7 млн евро в Департаменте сообщения. С такими заявлениями нужно идти в прокуратуру, сказал Пулкс.

В свою очередь, Мартиньш Коссович сообщил коллегам, что уже обратился в KNAB с заявлением против политиков от "Нового Единства" Вилниса Кирсиса и Олафа Пулкса. Коссович обвиняет коалиционных партнеров в оказании давления и даже высказывании угроз.

Как сообщает агентство LETA, KNAB подтвердил: заявление от Коссовича было получено еще в среду, 28 июня, и принято в делопроизводство.

Дебаты зашли настолько далеко, что депутат Рижской думы от правящего "Кода Риге" Давис Сталтс допустил: кризис в столичной коалиции зашел настолько далеко, что отдельные политики уже подумывают о проведении внеочередных выборов.

Итог: следственная комиссия по предложению "Нового Единства" была создана — "за" проголосовали 36 из 60 депутатов (правящие "Новое Единство", Нацобъединение/Латвийское объединение регионов, "Код Риге" и оппозиционное "Согласие"), против были депутаты от Русского союза Латвии (РСЛ) Владимир Бузаев и Мирослав Митрофанов, воздержался независимый депутат Яков Плинер, не участвовали в голосовании вся фракция "Прогрессивных"/Par! и Наталия Абола ("Честь служить Риге").