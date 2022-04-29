Рижский совет по памятникам поддержал переименование памятника в парке Победы. Новое название не придумано

Совет памятников Рижской думы в пятницу поддержал переименование памятника в парке Победы, сообщает Латвийское телевидение.

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овет по памятникам, в который входят депутаты думы и эксперты в разных областях, почти четыре часа обсуждал, как может называться памятник в парке Победы. Пока неясно, каким может быть новое название памятника.

Было принято решение провести юридические консультации и уточнить новое название до следующего заседания.

Изначальное название монумента — Памятник воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков (неофициально памятник Победы).

Как сообщалось, в связи с вторжением России на Украину актуализировался вопрос о памятнике советским воинам в рижском парке Победы и возможности его демонтажа.