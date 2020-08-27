RNP возобновляет ремонт лифтов в жилых домах
Foto: Pixabay

Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) заключил договор о ремонте лифтов с Recept-Holding Lifts и сегодня, 27 августа, возобновится обследование и ремонт лифтов в многоквартирных домах, сообщает представитель RNP Кристс Лейшкалнс.

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Весной этого года из-за конфликта с предприятием Liftu Alianse была остановлена работа лифтов более чем в 30 домах, обслуживаемых RNP. Ранее в Liftu Alianse и муниципальном домоуправлении прошли обыски полиции, было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах.

Лейшкалнс сообщил, что конкурс на обслуживание лифтов RNP объявил ещё в июле, но единственный претендент выдвинул ряд невыгодных требований, поэтому конкурс закончился без результата. Была объявлена повторная закупка, в ней тоже принял участие только один претендент и он в итоге получил право обслуживать лифты - это Recept-Holding Lifts.

Уже сегодня сотрудники предприятия обследовали три дома и начали ремонт лифтов. Работа лифтов во всех домах должна быть возобновлена в течение 12 недель.

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