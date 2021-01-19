Росликов и Петров учредили Партию стабильности
Foto: DELFI

В воскресенье, 17 января, состоялось учредительное собрание Партии стабильности, на котором ее руководителями избраны бывшие депутаты Рижской думы Алексей Росликов и Валерий Петров.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Росликов и Петров в думе прошлого созыва работали во фракции партии "Согласие", а после исключения из нее образовали отдельную группу депутатов. В 2020 году оба были кандидатами в депутаты Рижской думы по списку партии "Альтернатива", но этот список не получил достаточной поддержки избирателей, чтобы войти в думу.

В учредительном собрании новой партии приняли участие 243 человека. Чтобы завершить процесс создания партии, в течение 10 дней после учредительного собрания не менее 200 человек, отвечающих требованиям закона, должны нотариально заверить свое согласие на создание партии.

Как сообщил агентству LETA Росликов, партия примет участие в выборах в самоуправления в этом году, а также планирует принять участие в выборах в Сейм в 2022 году. В соответствии с законом для участия в парламентских выборах в партии должно состоять не менее 500 членов, или же она должна войти в объединение партий численностью не менее 500 членов.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Алексей Росликов Валерий Петров "Согласие" Сейм
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Сменила работу на кораблях на карьеру в ИТ. История Анастасии
Работая в ИТ, можно легально примерить на себя роль хакера. История Айгарса
Мечтаете о просторной кухне? Это можно сделать, не ломая стены
Существует то, что меняется: женщин очень ждут в мире ИТ. История Дианы
Сфера ИТ подходит людям, которые хотят постоянно узнавать что-то новое. История Раймондса
От медсестры и торгового менеджера до ИТ-специалистки. Рассказ Анастасии
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии