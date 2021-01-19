Росликов и Петров учредили Партию стабильности

В воскресенье, 17 января, состоялось учредительное собрание Партии стабильности, на котором ее руководителями избраны бывшие депутаты Рижской думы Алексей Росликов и Валерий Петров.

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Росликов и Петров в думе прошлого созыва работали во фракции партии "Согласие", а после исключения из нее образовали отдельную группу депутатов. В 2020 году оба были кандидатами в депутаты Рижской думы по списку партии "Альтернатива", но этот список не получил достаточной поддержки избирателей, чтобы войти в думу.

В учредительном собрании новой партии приняли участие 243 человека. Чтобы завершить процесс создания партии, в течение 10 дней после учредительного собрания не менее 200 человек, отвечающих требованиям закона, должны нотариально заверить свое согласие на создание партии.

Как сообщил агентству LETA Росликов, партия примет участие в выборах в самоуправления в этом году, а также планирует принять участие в выборах в Сейм в 2022 году. В соответствии с законом для участия в парламентских выборах в партии должно состоять не менее 500 членов, или же она должна войти в объединение партий численностью не менее 500 членов.