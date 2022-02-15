Рост цен на отопление: во многих церквях из-за кризиса температура воздуха составляет +5 градусов

Стремительный рост цен на энергоресурсы сильно ощутили на себе латвийские церкви. За отопление приходится платить в три раза больше, чем год назад, поэтому температура в церковных помещениях снижена до +5 градусов. Все церкви продолжают работать, но многим из них приходится мириться с холодом, сообщает ReTV.

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Цесисская церковь Святого Иоанна отапливается природным газом. Большую церковь трудно отапливать, поэтому средняя температура в помещениях составляет всего несколько градусов выше нуля. Счет за декабрь составил 1700 евро, тогда как год назад в декабре было 800 евро. Решение удручающее — богослужения в холоде.

"Мы решили, что нам нужно еще снизить эту температуру. Температура, при которой люди могут на протяжении часа находиться в церкви, составляет пять градусов. Мы до пяти, шести градусов снизили. В январе сэкономили 400 евро, но счет все равно составил 1300 евро", — заявил священник Цесисской церкви Св. Иоанна Дидзис Крейцбергс.

Эту зиму переживем, но сложно предсказать следующую, отметил Крейцбергс. В свою очередь, в Валмиерской евангелическо-лютеранской церкви Святого Симона ситуация обстоит лучше, поскольку там есть центральное отопление, а часть расходов покрывает самоуправление. Зимой средняя температура в церкви составляет от 14 до 17 градусов.

"Эти расходы в год составляют от 7000 до 8000 — это только за отопление. Параллельно приходится тратиться на электричество, поскольку внутри башни отопления нет, а там у нас находится выставочный зал. Там электроника, которая требует нормальной температуры. Ежегодно там получается еще несколько тысяч в год", — заявил представитель церкви Св. Симона Айнарс Паства.

Под влиянием коронавируса, когда количество посетителей в церкви ограничено, пожертвований стало меньше в среднем на 15%, признал Паства. У этой церкви есть земли, за которые она получает деньги, а пожертвования, составляющие пятую часть доходов, могут покрыть зарплату пастора. ReTV также сообщает, что расходы у католических церквей выросли в три раза. Если есть центральное отопление, то в два раза.

"Есть общины, которые снизили температуру воздуха в помещениях до минимума — до пяти градусов в те дни, когда не проходят мессы. В прошлом году средняя температура составляла от 14 до 16 градусов, а сейчас многие католики заметили, что стало прохладнее. Если стало прохладнее, то значит около 10 градусов", — заявил представитель Римско-католической курии Рижской митрополии Янис Балевичс.

В Латвии несколько сотен церквей различных конфессий. Все ощущают кризис, с которым сейчас сталкивается общество. Единственные решения, по словам церковников, состоят в том, чтобы сидеть в холодной комнате и увеличивать количество посетителей, а до тех пор — покрывать расходы из сэкономленных средств.