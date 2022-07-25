Русский союз Латвии и "За человечную Латвию" не получили госфинансирование

Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) перечислило государственное финансирование восьми политическим партиям и объединениям на общую сумму в 1,89 млн евро. Две партии — Русский союз Латвии (РСЛ) и "За человечную Латвию" (бывшая KPV.LV) — деньги не получили.

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Политическе партии и объединениям получают государственное финансирование дважды в год — до 15 января и до 15 июля. В этот раз получение финансирование имеет для политиков особое значение — 1 октября этого года состоятся выборы в 14-й Сейм.

Кто лишен денег?

KNAB принял решения не выплачивать из госбюджета средства на общую сумму в 400 тыс евро двум политическим партиям. Эти решения приняты в одном случае потому, что партия противозаконно потратила часть прежде выделенного госфинансирования, во втором случае — потому, что у партии не был открыт счет ни в одном зарегистрированном в Латвии кредитном учреждении.

Партии "За человечную Латвию" не выплачено 323 151 евро. Решение удержать средства KNAB принял еще в январе, поскольку партия в 2020 году незаконно потратила более 30 тыс евро. Сама партия обжаловала решение KNAB в суде.

14 июля KNAB принял решение отказать в выплате госфинансирования в размере 71 904 евро Русскому союзу Латвии. Причина — политическая партия не выполнила требования закона: у нее нет счета в латвийском банке. Счет, который РСЛ использовал до сих пор — закрыт.

Напомним, что 27 июля я инициативу о прекращении деятельности Русского союза Латвии (РСЛ), под которой на портале ManaBalss подписались более 10 000 граждан, рассмотрит Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям. Глава комиссии Янина Курсите-Пакуле (Национальное объединение) допустила, что изменения, внесенные в Закон о политических партиях, позволят Сейма проголосовать за передачу инициативы прокуратуре, а уже та вправе решить, обращаться ли в суд с просьбой приостановить деятельность партии.

Сколько получили остальные партии?

1,89 млн выплаченных перед выборами партиям из госбюджета распределены так:\



"Согласие" — 400 000 евро

"Консервативные" — 319 570 евро

Attīstībai/Par! — 293 482 евро

Национальное объединение — 286 628 евро

Союз "зеленых" и крестьян — 253 483 евро

"Новое Единство" — 221 241 евро

"Объединенный список" — 59 469 евро

"Прогрессивные" — 52 806 евро.



Государственное финансирование выплачивается тем политическим партиям или объединениям партий, за которые на последних выборах в Сейм проголосовали более 2% избирателей. Партия получает каждый год 4,5 евро за каждый голос, полученный на парламентских выборах, 0,5 евро за каждый голос, полученный на выборах в Европарламент, и 0,5 евро за каждый голос, полученный на выборах самоуправлений. Дополнительно политическая сила, предолевшая 5%-й барьер и, соответственно, представленная в Сейме, получает 100 тыс евро.

